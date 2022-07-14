С начала 2022 года количество платежей в мобильном приложении увеличилось на 30% — РНКБ

За 6 месяцев 2022 года ежемесячное количество платежей в интернет-банке и мобильном приложении «РНКБ 24/7» увеличилось более чем на 30%

За 6 месяцев 2022 года ежемесячное число платежей в интернет-банке и мобильном приложении «РНКБ 24/7» возросло более чем на 30%. В январе этот показатель составил более 9 млн платежей в месяц, а в июне — более 13 млн. В топ-3 категорий с максимальным приростом количества платежей за последние полгода вошли мобильная связь (+17,5%), оплата услуг интернета и ТВ (+15,5%), оплата услуг ЖКХ (+10%).

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Прирост платежей связан в том числе с растущей популярностью сервиса РНКБ «Мои подписки», который автоматически уведомляет клиентов о появлении новых начислений за услуги ЖКХ и интернета. Сегодня им пользуются около 350 тыс. клиентов, которые получают более 1,1 млн уведомлений о начислениях ежемесячно. Также в банке реализован обмен информацией с основными поставщиками услуг ЖКХ, поэтому пользователи мобильного приложения вовремя получают данные о начислениях и задолженности по своему лицевому счету и передают показания приборов учета.

«В настоящее время мы принимаем в кассе одного операционного офиса всего около 40 платежей в сутки, и это примерно вдвое меньше, чем летом прошлого года. При этом количество платежей в мобильном приложении и интернет-банке постоянно растет и сейчас достигает около 500 тыс. в день. Наши клиенты знают, что могут совершить необходимые платежи в любое время и в любом удобном для них месте без визита в офис, а мы, в свою очередь, постоянно добавляем новые возможности для пользователей. Сегодня практически всеми банковскими услугами, включая оформление кредитов и депозитов, желающие могут воспользоваться с помощью мобильного приложения», — рассказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.