РНКБ начал приём заявок на автокредиты с господдержкой

Банк РНКБ начал приём заявок и выдачу автокредитов по обновленной льготной государственной программе

По обновленной госпрограмме клиенты банка РНКБ могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 2 млн рублей в кредит со скидкой 20% или электромобиль со скидкой 35% .

Льготным кредитом могут воспользоваться: семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных);

клиенты, приобретающие авто впервые;

работники государственных медицинских и образовательных учреждений;

автолюбители, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).

Государственная льгота распространяется на приобретение автомобилей марок LADA, «УАЗ», «ГАЗ», «ВИС», «Моторинвест» (электромобили). В прошлом году наибольшим спросом у клиентов, оформивших автокредит с господдержкой, пользовались автомобили марки LADA, на которые пришлось более 40% всех продаж. Средняя стоимость авто — порядка 1,3 млн рублей.

«Поддержка российского авторынка в текущей геополитической ситуации очень важна, и этому способствует реализация госпрограмм кредитования. За весь период участия нашего банка в программах льготного автокредитования более 4,3 тыс. клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям. Напомним, что ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7"», — рассказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ «Автостандарт» и «Автолайт».