РНКБ начал приём заявок на автокредиты с господдержкой

Партнерский Краснодарский край, Крым, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Esolex, freepik.com
    © Фото Esolex, freepik.com

Банк РНКБ начал приём заявок и выдачу автокредитов по обновленной льготной государственной программе

По обновленной госпрограмме клиенты банка РНКБ могут приобрести новый автомобиль стоимостью до 2 млн рублей в кредит со скидкой 20% или электромобиль со скидкой 35%.

Льготным кредитом могут воспользоваться:

  • семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных);
  • клиенты, приобретающие авто впервые;
  • работники государственных медицинских и образовательных учреждений;
  • автолюбители, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).

Читайте также:

Государственная льгота распространяется на приобретение автомобилей марок LADA, «УАЗ», «ГАЗ», «ВИС», «Моторинвест» (электромобили). 

В прошлом году наибольшим спросом у клиентов, оформивших автокредит с господдержкой, пользовались автомобили марки LADA, на которые пришлось более 40% всех продаж. Средняя стоимость авто — порядка 1,3 млн рублей.

Читайте также:

«Поддержка российского авторынка в текущей геополитической ситуации очень важна, и этому способствует реализация госпрограмм кредитования. За весь период участия нашего банка в программах льготного автокредитования более 4,3 тыс. клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям. Напомним, что ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7"», — рассказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ «Автостандарт» и «Автолайт».

Как писали ранее Юга.ру, клиенты РНКБ могут оформить кредитную карту с льготным периодом до 115 дней.

Автомобили Банки Деньги Кредитование Финансы Экономика

Новости

В Краснодарском крае продают щенка с буквой Z за 2 млн рублей
В Краснодарском крае на трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Оба водителя погибли
Скрининг младенцев на СМА запустили в Краснодарском крае. Как он проходит и что будет с этими детьми дальше?
В Краснодаре начали устанавливать «умные» светофоры
Ростовский суд приговорил певца Чельдиева к 10 годам колонии за антиковидные протесты в Северной Осетии
Около парка «Краснодар» хотят сделать ж/д переход. Но это будет нескоро

Лента новостей

«Я пришла, не забудь меня отметить»
Сегодня, 15:13
«Я пришла, не забудь меня отметить»
Как в Краснодаре прошел митинг в поддержку президента и Вооруженных сил РФ
Скрининг младенцев на СМА запустили в Краснодарском крае
Сегодня, 14:54
Скрининг младенцев на СМА запустили в Краснодарском крае
Как он проходит и что будет с этими детьми дальше?
Около парка «Краснодар» хотят сделать ж/д переход
Сегодня, 12:53
Около парка «Краснодар» хотят сделать ж/д переход
Но это будет нескоро

Реклама на сайте