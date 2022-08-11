Жителям Новороссийска удалось отстоять «народный» Волочаевский пляж

С чего всё началось

До 2010 года этот пляж на восточном берегу Цемесской бухты был санкционированным оборудованным местом для отдыха жителей и гостей города. Затем его передали в аренду.

В 2019 году пляж выкупило ООО «Порт Виктория». Согласно кадастровой карте, участок площадью почти 9 тыс. кв. метров находится в частной собственности. Владелец хотел разместить на пляже морской терминал по перегрузке навалочных грузов в контейнерах и генеральных грузов с оборотом 2,5 млн тонн в год.

С 2011 года местные жители пытаются отстоять Волочаевский пляж. Его часть находится в границах прибрежной полосы Черного моря, распоряжаться им может управление Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее. Но судебные разбирательства по оспариванию законности продажи участка были проиграны.

Летом 2020-го в Новороссийске пытались провести общественные слушания по поводу проекта нового терминала, но они закончились «бунтом». Активисты создавали петицию о защите народного пляжа, устраивали пикеты, обращались к мэру в соцсетях, собирали подписи для письма губернатору и даже записали обращение к президенту Владимиру Путину.

Митинги

Изначально согласованный с администрацией митинг в защиту Волочаевского пляжа был назначен на 26 июня. Однако дату пришлось перенести на 3 июля из-за приезда патриарха Кирилла, который приехал освятить ;храм Святых Петра и Февронии.

29 июня стало известно, что митинг отменен по инициативе его организатора — Ольги Ковальчук. Сама же активистка сказала журналистке Юга.ру, что он не отменен, а перенесен на неопределенный срок.

Суд

10 августа в Ростове-на-Дону состоялось судебное заседание по делу о Волочаевском пляже. Росимущество, прокуратура и жители Восточного района Новороссийска пытались оспорить решение о законности продажи участка, вынесенное 2 июня Арбитражным судом Краснодарского края. Судья рассмотрел апелляционную жалобу и удовлетворил её, признав отсутствие право собственности ООО «Порт Виктория» на земельный участок с кадастровым номером 23:47:0209046:5 — Волочаевский пляж. Аудиозапись с заседания журналистке Юга.ру предоставила юрист Юлия Литвинова. Жители Восточного района Новороссийска оформили на неё доверенность, чтобы она представляла их интересы.

«Я живу в 30 метрах от берега Волочаевского пляжа. Новороссийцы борются не за его территорию и возможность купаться в море, а за отмену решения, по которому земля выделяется под строительство терминала. Мы против того, чтобы под нашими окнами появился промышленный объект. По проекту 12 га моря должны засыпать и возвести два причала и шесть силосных башен.

Мы привезли с собой не только документы, но и более 4 тыс. подписей, собранных против строительства терминала. Главный вопрос заключался в том — кому принадлежит земля, она федерального значения или муниципального. У меня есть документы прокурорского надзора 2014 года, в которых говорится, что земля федеральная и продана с превышением должностных полномочий администрации. Мы рады, что удалось отстоять пляж.

Думаю будет продолжение истории, это очень лакомый участок земли. Но мы, жители Шесхариса, будем горой стоять и защищать нашу землю, наши дома и нашу благоприятную среду проживания. Район существует с 1950-х годов, земли под ИЖС выдавались на заводах «Красный двигатель», «Цемзовод» как награда за трудовые заслуги. А теперь какой-то частник хочет построить свой личный морской терминал в нашем жилом районе. Мы не позволим», — рассказала Юга.ру Юлия Литвинова.

Решение является основанием для аннулирования в ЕГРН регистрационной записи о праве собственности. Таким образом, пляж забрали у «Порт Виктория» и вернули его новороссийцам.

Как писали Юга.ру, природоохранная прокуратура в конце июля запретила строить на острове Суджук в Новоросийске кафе и сдавать остров в аренду как объект недвижимости.