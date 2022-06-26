Патриарх Кирилл освятил новый собор в Геленджике. 8 лет назад он освящал закладной камень этого собора

Ранее Юга.ру писали, что в 2014 году в Геленджике начали строить кафедральный собор Андрея Первозванного. Патриарх Кирилл тогда освятил закладной камень кафедрального собора и вручил бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени. Предполагалось, что строительство займет 3-4 года. В 2020 году, по данным пресс-службы администрации Геленджика, в нижнем ярусе cобора состоялась первая служба.

26 июня 2022 года во время официального визита в Новороссийскую епархию патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Святого Апостола Андрея Первозванного в Геленджике и провел литургию. Часть верующих, которые не попали в храм, смотрели богослужение в прямом эфире на большом экране на улице, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.