Патриарх Кирилл освятил новый собор в Геленджике. 8 лет назад он освящал закладной камень этого собора

Краснодарский край

Распечатать

  • Патриарх Кирилл в Крымске © Фото Николая Ильина
    Патриарх Кирилл в Крымске © Фото Николая Ильина

Патриарх Кирилл приехал в Геленджик и освятил кафедральный собор апостола Андрея Первозванного

Ранее Юга.ру писали, что в 2014 году в Геленджике начали строить кафедральный собор Андрея Первозванного. Патриарх Кирилл тогда освятил закладной камень кафедрального собора и вручил бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву орден преподобного Сергия Радонежского I степени. Предполагалось, что строительство займет 3-4 года. В 2020 году, по данным пресс-службы администрации Геленджика, в нижнем ярусе cобора состоялась первая служба.

26 июня 2022 года во время официального визита в Новороссийскую епархию патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Святого Апостола Андрея Первозванного в Геленджике и провел литургию. Часть верующих, которые не попали в храм, смотрели богослужение в прямом эфире на большом экране на улице, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Также патриарх Кирилл встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и вручил ему орден преподобного Андрея Иконописца I степени за внимание к помощи в строительстве собора.

Сам собор находится возле Андреевского парка и рассчитан на 1,5 тыс. человек.

Ранее Юга.ру писали, что 25 июня в Новороссийск приехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чтобы освятить храм Святых Петра и Февронии и провести Божественную литургию. Для этого в городе перекрыли часть центра и перенесли запланированный митинг «Экология Новороссийска». Закончив ритуал, патриарх Кирилл поскользнулся на мраморном полу при сходе с кафедры — судя по видео, на полу была вода. 

Геленджик Патриарх Кирилл Православие РПЦ Церковь

Новости

На Кубани еще несколько дней будут идти дожди
Патриарх Кирилл освятил новый собор в Геленджике. 8 лет назад он освящал закладной камень этого собора
Организаторы сообщили, что рок-фестиваль «Тамань» пройдет на стадионе Новороссийска
В Краснодаре за рулем маршрутки умер водитель
В Юбилейном микрорайоне Краснодара с 27 июня на две недели отключат горячую воду
В Краснодаре из-за непогоды на неделю перенесли фестиваль молодежи

Лента новостей

Под Сочи река унесла в море две машины с людьми
24 июня, 10:55
Под Сочи река унесла в море две машины с людьми
Лавандовые поля в Краснодарском крае и Крыму в 2022 году
24 июня, 08:29
Лавандовые поля в Краснодарском крае и Крыму в 2022 году
Рассказываем, где их искать и сколько стоит прогулка
«Упрощенная» Lada Granta
23 июня, 15:32
«Упрощенная» Lada Granta
Что собой представляет этот автомобиль, кому и зачем он нужен

Реклама на сайте