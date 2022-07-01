В Новороссийске отложили митинг в защиту Волочаевского пляжа. Юга.ру узнали причину

Напомним, до 2010 года этот пляж на восточном берегу Цемесской бухты был санкционированным оборудованным местом для отдыха жителей и гостей города. Затем его передали в аренду.

В 2019 году территорию выкупило ООО «Порт Виктория», теперь участок площадью почти 9 тыс. кв. метров находится в частной собственности. Там можно строить порты, причалы и пристани. Владелец хочет разместить на пляже морской терминал по перегрузке навалочных грузов в контейнерах и генеральных грузов. Планируется, что его оборот составит 2,5 млн тонн в год.

С 2011 года местные жители пытаются отстоять Волочаевский пляж. Летом 2020-го в Новороссийске пытались провести общественные слушания по поводу проекта нового терминала, но они закончились «бунтом». После чего активисты создавали петицию о защите народного пляжа, устраивали пикеты, обращались к мэру в соцсетях, собирали подписи для письма губернатору и даже записали обращение к президенту Владимиру Путину. Подробную хронику событий читайте здесь.

«Этот участок берега — единственный доступный для людей кусочек моря. За 30 лет из трехкилометровой зоны этой части города, где можно было купаться, осталось 150 метров. Если терминал будет построен, он усугубит и без того сложнейшую ситуацию с экологией и транспортной нагрузкой, которые и сейчас являются проблемами Новороссийска», — говорится в тексте петиции.

Изначально согласованный с администрацией митинг в защиту Волочаевского пляжа был назначен на 26 июня. Однако дату пришлось перенести на 3 июля из-за приезда патриарха Кирилла, который приехал освятить храм Святых Петра и Февронии.

29 июня стало известно, что митинг отменен по инициативе его организатора — Ольги Ковальчук. Сама же активистка сказала журналистке Юга.ру, что он не отменен, а перенесен на неопределенный срок. И объяснила причину.

«Когда мне вручали уведомление о согласовании митинга, заместитель главы Татьяна Воронина предложила создать рабочую группу и организовать встречу, на которой бы собрались для обсуждения мэр, депутаты, прокурор. Чтобы к митингу у них были ответы на наши вопросы. Всё касается экологии города. Я была категорически против этой встречи. Мнения активистов разделились, в итоге народ захотел обсуждения.

На встрече полчаса присутствовал глава города и прокурор. Это была генеральная репетиция перед митингом. Уходя, они оставили полный зал своих заместителей. В итоге подняли на обсуждение 14 вопросов, хотя изначально было 9. Нам важна комфортная среда проживания. Терминал не может быть в 32 метрах от жилой зоны застройки, не должен занимать 12 га морского берега, не должен стоять вплотную между двух портов — безопасности и военно-морской базы.

Дорог нет, а их загруженность предусматривается. По федеральной программе нас обещают переселить в другое жилье. Почему под одного инвестора будет закладываться федеральная программа? Конечно, народ возмущается. Сейчас у всех на устах только одно — «Терминалу — нет».

Нам не нужен бунт, мы хотим процветания города. После заседания мы дали срок три недели, чтобы администрация подготовила ответы. Время работает на нас. Мы будем подавать заявку на проведение другого митинга — уже по генплану Новороссийска. Общественный совет по нему состоит из одних представителей администрации и архитектуры. Мы требуем поменять его, чтобы только 10% были от администрации, а 90% — общественники. Мы ждем до 21 июля, чтобы встретиться в том же зале в полном составе и снова всё обсудить. Не время молчать», — рассказала Юга.ру Ольга Ковальчук.