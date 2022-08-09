На фестивале адыгейского сыра гостей ждут кулинарные мастер-классы, вечерние «адыгэ джэгу» и не только

Адыгея

Распечатать

  • Фестиваль адыгейского сыра © Фото Елены Малышевой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра © Фото Елены Малышевой, Юга.ру

С 27 по 28 августа на Даховской поляне в Адыгее пройдёт ХI фестиваль адыгейского сыра. Что готовят организаторы?

Ранее Юга.ру рассказывали, что в последние выходные лета — 27-28 августа — после двухлетнего перерыва на живописной Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз в Адыгее пройдет XI фестиваль адыгейского сыра.

Для гостей готовят большую двухдневную программу. Как сообщила пресс-служба главы республики, на фестивальной площадке организаторы отведут место для главной сцены, муниципальных подворий, национальных художественных промыслов, зон отдыха, торговли, общепита, парковок и санитарных зон. На Даховской поляне установят арт-объекты и информационные стойки.

Читайте также:

27 августа на фестивале состоятся:

  • театрализованное представление «Рождение адыгейского сыра», подготовленное Национальным театром Адыгеи;
  • выступление государственного ансамбля народной песни «Исламей»;
  • концертная программа от творческих коллективов республики;
  • конкурсы-викторины;
  • показ национальных костюмов;
  • мастер-классы по золотому шитью, гончарному делу, плетению адыгской циновки и т.д.

Гости мероприятия смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах и вечерних «адыгэ джэгу» (национальных танцевальных играх — прим. ред., в переводе с адыгского «джэгу» означает «игрище»).

28 августа пройдут:

  • конкурсы по приготовлению адыгейского сыра, а также блюд адыгейской и мировой кухни с ним;
  • выбор самого гостеприимного и лучшего подворья;
  • подведение итогов конкурсов и награждение победителей.
  • Х фестиваль адыгейского сыра © Фото Елены Малышевой, Юга.ру
    Х фестиваль адыгейского сыра © Фото Елены Малышевой, Юга.ру

Сыр преткновения:

«Фестиваль адыгейского сыра — это событие, которого ждут гости и жители республики, специально приезжающие в Майкопский район в дни его проведения. Важно учесть все нюансы, связанные с размещением туристов, удобными парковками, организацией дегустационных зон, а также площадок для мастеров национальных промыслов. Необходимо, чтобы фестиваль стал не только масштабным, но интересным и безопасным туристским событием, после которого у гостей остались бы самые незабываемые впечатления и появилось желание вновь вернуться на отдых в Адыгею», — подчеркнул глава республики Мурат Кумпилов.

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2019 году набирающий популярность фестиваль адыгейского сыра вошёл в число лучших практик России по развитию туризма, а сам продукт — в топ-100 туристских брендов страны.

Адыгейский сыр Еда Майкопский район Мурат Кумпилов Праздники Продукты питания Промышленность Фестивали

Новости

В Сочи мужчина съел на спор медузу и выиграл 1 тыс. рублей
В Сочи запустят дополнительные авиарейсы из Санкт-Петербурга
Краснодарские пользователи «Мегафона» провели на сайте IKEA 12 суток
В Краснодаре сносят рынок, которому больше 20 лет. Мэрия занялась расширением проезжей части на ул. Зиповской
В Краснодаре второй день энергоаварии. Без света жители 32 улиц и крупный ТЦ
В станице под Новороссийском появилось граффити в виде кинопленки

Лента новостей

«Непонятно, на что идёт курортный сбор»
Вчера, 15:30
«Непонятно, на что идёт курортный сбор»
Репортаж с пляжей Анапы в разгар сезона
IKEA сообщила о завершении распродажи в России
Вчера, 13:30
IKEA сообщила о завершении распродажи в России
Сталинский ампир и байки из склепа
5 августа, 18:01
Сталинский ампир и байки из склепа
Подборка необычных экскурсий по Краснодару

Реклама на сайте