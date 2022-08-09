На фестивале адыгейского сыра гостей ждут кулинарные мастер-классы, вечерние «адыгэ джэгу» и не только
С 27 по 28 августа на Даховской поляне в Адыгее пройдёт ХI фестиваль адыгейского сыра. Что готовят организаторы?
Ранее Юга.ру рассказывали, что в последние выходные лета — 27-28 августа — после двухлетнего перерыва на живописной Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз в Адыгее пройдет XI фестиваль адыгейского сыра.
Для гостей готовят большую двухдневную программу. Как сообщила пресс-служба главы республики, на фестивальной площадке организаторы отведут место для главной сцены, муниципальных подворий, национальных художественных промыслов, зон отдыха, торговли, общепита, парковок и санитарных зон. На Даховской поляне установят арт-объекты и информационные стойки.
27 августа на фестивале состоятся:
- театрализованное представление «Рождение адыгейского сыра», подготовленное Национальным театром Адыгеи;
- выступление государственного ансамбля народной песни «Исламей»;
- концертная программа от творческих коллективов республики;
- конкурсы-викторины;
- показ национальных костюмов;
- мастер-классы по золотому шитью, гончарному делу, плетению адыгской циновки и т.д.
Гости мероприятия смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах и вечерних «адыгэ джэгу» (национальных танцевальных играх — прим. ред., в переводе с адыгского «джэгу» означает «игрище»).
28 августа пройдут:
- конкурсы по приготовлению адыгейского сыра, а также блюд адыгейской и мировой кухни с ним;
- выбор самого гостеприимного и лучшего подворья;
- подведение итогов конкурсов и награждение победителей.
Сыр преткновения:
«Фестиваль адыгейского сыра — это событие, которого ждут гости и жители республики, специально приезжающие в Майкопский район в дни его проведения. Важно учесть все нюансы, связанные с размещением туристов, удобными парковками, организацией дегустационных зон, а также площадок для мастеров национальных промыслов. Необходимо, чтобы фестиваль стал не только масштабным, но интересным и безопасным туристским событием, после которого у гостей остались бы самые незабываемые впечатления и появилось желание вновь вернуться на отдых в Адыгею», — подчеркнул глава республики Мурат Кумпилов.