На фестивале адыгейского сыра гостей ждут кулинарные мастер-классы, вечерние «адыгэ джэгу» и не только

С 27 по 28 августа на Даховской поляне в Адыгее пройдёт ХI фестиваль адыгейского сыра. Что готовят организаторы?

Ранее Юга.ру рассказывали, что в последние выходные лета — 27-28 августа — после двухлетнего перерыва на живописной Даховской поляне у реки Белой и хребта Уна-Коз в Адыгее пройдет XI фестиваль адыгейского сыра.

Для гостей готовят большую двухдневную программу. Как сообщила пресс-служба главы республики, на фестивальной площадке организаторы отведут место для главной сцены, муниципальных подворий, национальных художественных промыслов, зон отдыха, торговли, общепита, парковок и санитарных зон. На Даховской поляне установят арт-объекты и информационные стойки.

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27 августа на фестивале состоятся: театрализованное представление «Рождение адыгейского сыра», подготовленное Национальным театром Адыгеи;

выступление государственного ансамбля народной песни «Исламей»;

концертная программа от творческих коллективов республики;

конкурсы-викторины;

показ национальных костюмов;

мастер-классы по золотому шитью, гончарному делу, плетению адыгской циновки и т.д.

Гости мероприятия смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах и вечерних «адыгэ джэгу» (национальных танцевальных играх — прим. ред., в переводе с адыгского «джэгу» означает «игрище»).

28 августа пройдут: конкурсы по приготовлению адыгейского сыра, а также блюд адыгейской и мировой кухни с ним;

выбор самого гостеприимного и лучшего подворья;

подведение итогов конкурсов и награждение победителей.

Х фестиваль адыгейского сыра © Фото Елены Малышевой, Юга.ру

«Фестиваль адыгейского сыра — это событие, которого ждут гости и жители республики, специально приезжающие в Майкопский район в дни его проведения. Важно учесть все нюансы, связанные с размещением туристов, удобными парковками, организацией дегустационных зон, а также площадок для мастеров национальных промыслов. Необходимо, чтобы фестиваль стал не только масштабным, но интересным и безопасным туристским событием, после которого у гостей остались бы самые незабываемые впечатления и появилось желание вновь вернуться на отдых в Адыгею», — подчеркнул глава республики Мурат Кумпилов.