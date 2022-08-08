В Краснодаре задержали мужчину, который украл из банка 1,3 млн рублей

Краснодарский край

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  • Старокорсунский грабитель банка скрывается с места преступления на мопеде © Скриншот телеграм-канала «Старокорсунская», T.me/starokorsunskaya2
    Старокорсунский грабитель банка скрывается с места преступления на мопеде © Скриншот телеграм-канала «Старокорсунская», T.me/starokorsunskaya2

В июне мужчина украл и увёз на мопеде 1,3 млн рублей из банка в станице Старокорсунской. Его задержали, награбленное нашли в морозилке

Напомним, 17 июня в станице Старокорсунской мужчина, угрожая похожим на пистолет предметом, вошёл в банк. На голове у него был мотоциклетный шлем. Преступник потребовал работницу банка отдать ему всю наличку и увёз полученные 1,3 млн рублей на мопеде.

Работники МВД смогли установить, куда скрылся нападавший и зафиксировать госномер мопеда, хотя транспорт и одежду он утопил в реке сразу после побега. 8 августа пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого рядом с торговым центром на улице Тюляева.

Полицейские выяснили, что мужчина тщательно готовился к ограблению: купил мопед, чтобы сбежать с места преступления, выяснил график работы организации. При обыске у него дома в морозилке нашли часть похищенных денег. Также полицейские узнали, что мужчина похожим образом напал на заправку и украл 100 тыс. рублей.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовные дела по ч. 2 и 4 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», «Разбой в особо крупном размере». Максимальное наказание по этим обвинениям — 10 и 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. В качестве меры пресечения подозреваемого заключили под стражу.

Как писали Юга.ру, в мае краснодарский суд взыскал с Минфина РФ компенсацию 2 млн рублей за незаконное привлечение двух мужчин к уголовной ответственности. Их обвинили в ограблении, которого они не совершали. В июне госавтоинспекторы поймали мужчину с украденными украшениями и пистолетом на выходе из торгового центра, где он напал на ювелирный магазин. 

Банки Грабеж Краснодар Ограбление Разбойное нападение

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