В Старокорсунской вооруженный грабитель унес из банка 1,3 миллиона рублей

Вооруженный пистолетом человек в мотоциклетном шлеме ворвался 17 июня около 17:00 в отделение «Сбербанка» на улице Ленина в станице Старокорсунской. Угрожая оружием сотруднице, он забрал из кассы 1,3 миллиона рублей, после чего сел на мопед и скрылся в неизвестном направлении.

В краевом МВД факт ограбления подтвердили. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, который в станице Старокорсунской в помещении финансового учреждения под угрозой предмета, схожего с пистолетом, открыто похитил денежные средства», заявил Артем Коноваленко, начальник пресс-службы УМВД по Краснодару.

Это не первое дерзкое преступление на текущей неделе. Напомним, 15 июня 46-летний волгоградец кинул бутылку с зажигательной смесью в здание Краснодарского краевого управления ФСБ.