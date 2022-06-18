В Старокорсунской вооруженный грабитель унес из банка 1,3 миллиона рублей

Краснодарский край

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  • Момент ограбления банка в Старокорсунской попал на камеры наблюдения © Скриншот видео телеграм-канала «Старокорсунская», t.me/starokorsunskaya2
    Момент ограбления банка в Старокорсунской попал на камеры наблюдения © Скриншот видео телеграм-канала «Старокорсунская», t.me/starokorsunskaya2

17 июня в станице Старокорсунской произошло вооруженное ограбление банка — украдена семизначная сумма

Вооруженный пистолетом человек в мотоциклетном шлеме ворвался 17 июня около 17:00 в отделение «Сбербанка» на улице Ленина в станице Старокорсунской. Угрожая оружием сотруднице, он забрал из кассы 1,3 миллиона рублей, после чего сел на мопед и скрылся в неизвестном направлении.

  • Старокорсунский грабитель банка скрывается с места преступления на мопеде © Скриншот телеграм-канала «Старокорсунская», T.me/starokorsunskaya2
    Старокорсунский грабитель банка скрывается с места преступления на мопеде © Скриншот телеграм-канала «Старокорсунская», T.me/starokorsunskaya2

В краевом МВД факт ограбления подтвердили. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, который в станице Старокорсунской в помещении финансового учреждения под угрозой предмета, схожего с пистолетом, открыто похитил денежные средства», заявил Артем Коноваленко, начальник пресс-службы УМВД по Краснодару.

Это не первое дерзкое преступление на текущей неделе. Напомним, 15 июня 46-летний волгоградец кинул бутылку с зажигательной смесью в здание Краснодарского краевого управления ФСБ.

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В Старокорсунской вооруженный грабитель унес из банка 1,3 миллиона рублей
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