В Краснодаре мужчина ограбил ювелирный магазин в ТЦ, но на выходе его задержали сотрудники ДПС

В Краснодаре сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на ювелирный магазин прямо на выходе из торгового центра

На выходе из торгового центра на ул. Тюляева в Краснодаре госавтоинспекторы задержали мужчину с пистолетом, похожим на пневматический, и планшетами с ювелирными украшениями. Задержанным оказался ранее судимый 38-летний местный житель.

Как сообщили в СУ УМВД России по городу Краснодару, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ ч.3 (разбой).

«‎Установлено, что мужчина вошел в помещение ювелирного магазина и попросил продавца показать ему кольцо. После того, как женщина достала ювелирное украшение, злоумышленник, угрожая предметом, внешне схожим с пневматическим пистолетом, разбил витрину, открыто похитил четыре планшета с драгоценностями на общую сумму около миллиона рублей и попытался скрыться, но был задержан», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

На время следствия мужчину заключили под стражу. По уголовному делу ему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Похищенные ювелирные изделия возвратят владельцу магазина.

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