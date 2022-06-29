В Краснодаре двум мужчинам присудили по миллиону рублей. Их обвиняли в ограблении, которого они не совершали

В 2016 году в Краснодаре полицейские задержали двух подозреваемых в ограблении банка. Более полутора лет они провели под стражей, но потом оказалось, что они невиновны

Что за ограбление. В ноябре 2016 года на отделение банка в Краснодаре напали два грабителя. С масками на лицах они вошли в здание, после чего один из них достал обрез и выстрелил в потолок. После этого включилась пожарная сигнализация и грабители убежали. Тогда в краснодарской полиции отчитались, что подозреваемых задержали по ориентировкам, которые составили на основании записи с камер наблюдения (камеры стояли у магазина неподалеку, на запись попали лица двух мужчин). Один из них ранее имел проблемы с законом.

В Советском районном суде Краснодара в феврале прошло заседание по делу об ограблении банка. Двум мужчинам, которых задержали шесть лет назад, присудили компенсацию в 1 млн рублей каждому за незаконное преследование. В мае дело передали в канцелярию для окончательной подготовки и оформления.

В полиции оба задержанных сознались и рассказали, как планировали нападение (как оказалось позже, они себя оговорили). Нападение они мотивировали тем, что в банке было мало охраны. Оружие они взяли у дедушки одного из мужчин. Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Движение дела. 18 ноября 2016 года подозреваемых посадили в следственный изолятор №1 в Краснодаре. 23 ноября полицейские (так говорится в решении Советского суда), не доказав их вину и не скрывая лица, разослали СМИ запись с признательными показаниями обоих.

В феврале 2017 года мужчинам предъявили обвинение «без имеющихся в деле доказательств». Также им изменили состав преступления — на п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ — разбой организованной группой. Это более тяжкая статья, чем им вменяли раньше. В это время мужчины продолжали находиться под арестом, который постоянно продляли. В течение 2017 года дважды по месту жительства проходили обыски.

В 2018 году суд пришел к выводу, что обвиняемые невиновны. На записях, которые проходили по делу как доказательства, рост грабителей отличается от роста задержанных. Суд пришел к выводу, что они не могли совершить ограбление. В том же году дело вернули прокурору.

«Стороной защиты были выявлены многочисленные фальсификации материалов уголовного дела и грубейшие нарушения уголовно-процессуального закона следователями», — говорится в решении суда.

Тогда задержанных выпустили под подписку о невыезде. В общей сложности они провели в следственном изоляторе 1 год 6 месяцев и 21 день. Их постоянно конвоировали в разные изоляторы и досматривали, «заставляя приседать для обнаружения запрещенных предметов». Они общались с подозреваемыми в реальных преступлениях, некоторые из них болели неизлечимыми заболеваниями. Тюремная жизнь при осознании собственной невиновности приводила к появлению депрессивных мыслей.

После изменения меры пресечения под подпиской о невыезде они провели более 7 месяцев. В конце 2018 года уголовное преследование против мужчин прекратили.

«При этом, по делу не проводилось никаких следственных действий, им отказывалось следствием в выезде к родственникам за пределы Краснодарского края, о чем они ходатайствовали», — говорится в судебном решении.