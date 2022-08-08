Кассационный суд отказался повторно возбуждать дело о пытках в полиции Анапы

Напомним, в 2015 году четверо жителей Анапы — Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгоян заявили о пытках в отделе полиции. По их словам, их силой заставляли признаться в совершении разбойного нападения.

Как утверждали мужчины, над ними издевались и в итоге они написали явку с повинной. Затем троих поместили под домашний арест, а одного под стражу. Судебно-медицинская экспертиза показала у всех мужчин телесные повреждения, а на телах Карена Енгояна и Артема Пономарчука следы, «образование которых возможно от воздействия электрического тока».

После неоднократных жалоб прокуратура начала проверку, а СК в 2017 году с 12 раза возбудил уголовное дело. В 2019 году дело закрыли за отсутствием события преступления, но в том же году СК признал решение незаконным и отменил его.

Через год расследование снова прекратили. Тогда юристы «Команды против пыток»* обратились в суд. Октябрьский районный суд Краснодара признал решение СК о закрытии дела законным. После этого правозащитники обратились в ЕСПЧ.

В августе в пресс-службе «Команда против пыток»* сообщили, что кассационный суд не нашел оснований для повторного возобновления дела. Там постановили, что суды, которые рассматривали жалобы на прекращение дела, вынесли законные решение. При этом следствие не предоставило опровержений показаний пострадавших.

Юрист краснодарского филиала Команды* Роман Веретенников сказал, что следователь нарушил процедуру доказывания и приводил данные, противоречившие записям медицинских журналов.

«СК обязан сопоставить доказательства и оценить их достоверность, указать мотивы, по которым одни принимаются во внимание, а другие нет. Суд не увидел очевидных нарушений в данных со стороны СК и не дал никакой оценки тем доводам, что привела наша сторона. Мы планируем обжаловать это решение в Верховном суде России», — добавил юрист.

Как писали Юга.ру, в феврале житель Сочи пожаловался на избиения в отделе полиции. По словам мужчины, сотрудники полиции без объяснений сняли его с поезда, забрали два мобильных телефона и отвели в участок. Там его били электрошокером, заставляли сказать пароли от телефонов и подписать документы.