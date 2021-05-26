«Комитет против пыток» 25 мая сообщил, что краснодарский суд признал законным прекращение уголовного дела о пытках четырех жителей Анапы в отделе МВД

Напомним, жители Анапы Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны обратились к юристам правозащитной организации «Комитет против пыток» после задержания в декабре 2015 года. Они рассказали, что сотрудники МВД задержали их и пытали в отделении, в том числе током.

«Сразу после доставления в отдел полиции меня стали избивать, затем через клеммы пропускать электрический ток по рукам, а когда я отказался сознаться в разбойном нападении, засунули палку в задний проход», — рассказывал Артем Пономарчук.

Полицейские требовали признаться в ограблении. В итоге мужчины написали явки с повинной.