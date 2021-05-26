СК снова прекратил расследование дела о пытках током жителей Анапы в отделе МВД. Суд признал решение законным
«Комитет против пыток» 25 мая сообщил, что краснодарский суд признал законным прекращение уголовного дела о пытках четырех жителей Анапы в отделе МВД
Напомним, жители Анапы Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны обратились к юристам правозащитной организации «Комитет против пыток» после задержания в декабре 2015 года. Они рассказали, что сотрудники МВД задержали их и пытали в отделении, в том числе током.
«Сразу после доставления в отдел полиции меня стали избивать, затем через клеммы пропускать электрический ток по рукам, а когда я отказался сознаться в разбойном нападении, засунули палку в задний проход», — рассказывал Артем Пономарчук.
Полицейские требовали признаться в ограблении. В итоге мужчины написали явки с повинной.
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Уголовное дело о пытках возбудили с 12-го раза в ноябре 2017 года. В марте 2019-го дело закрыли «за отсутствием события преступления». В июле того же года СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу признал незаконным прекращение дела и отменил его.
20 июля 2020 года следователь Филипп Шеврикуко снова прекратил расследование. Юристы обратились в суд с жалобой.
18 мая 2021 года судья Октябрьского районного суда Краснодара Игорь Чабан признал законным прекращение дела и отказал в удовлетворении жалобы. Копию решения суда правозащитники получили 25 мая, сообщили в пресс-службе организации.
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«За время расследования следователи не провели всех необходимых следственных действий, например: не установили и не допросили всех свидетелей, не исследовали все документы о содержании задержанных, дополнительно не допросили фельдшера, которая внезапно изменила свои показания», — отметил юрист «Комитета против пыток» Роман Веретенников.
Правозащитники собираются обжаловать решение суда и добиваться возобновления расследования уголовного дела.