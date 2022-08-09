Врач назвала 5 способов снизить риск развития онкологии

Хирург-онколог, семейный доктор Наталья Школяр рассказала, как минимизировать риск развития злокачественных образований

Наталья Школяр дала пять основных рекомендаций, которые помогут снизить риск развития онкологии.

Здоровый сон — Первый способ — это здоровый сон. Для каждого возраста есть свое понятие о нем. У ребенка в первый год жизни это 12-14 часов в день, плюс-минус 2 часа: около 10 часов ночного сна и где-то 2-4 часа дневного сна. У детей до семи лет в среднем это 10 часов в сутки.

Подросткам для действительно здорового сна рекомендуют отдыхать по 9-10 часов в сутки. А взрослым людям (25-35 лет) достаточно 7,5-8 часов.

Есть те, кому показан дневной сон. Это люди после 55 лет. Им желательно спать еще по 40 минут днём.

Во время сна наш головной мозг как бы диагностирует поломки тела, происходит «самовыздоровление». Это доказанная история — теория висцерального сна.

Качественное питание — Огромное значение в профилактике онкологических заболеваний имеет качество продуктов питания. Речь не о том, что фастфуд или чипсы — это хорошо или плохо. Здесь имеется в виду, например, срок годности продуктов. На это всегда надо обращать внимание. Подпорченные фрукты могут нанести организму больший урон, чем свежие блюда из сетей быстрого питания.

Стоит обратить внимание и на разнообразие продуктов в рационе. Для действительно здорового питания надо потреблять не менее 60 видов продуктов за две недели. Нельзя постоянно есть одно и то же. Многие считают, что овощи и фрукты нужно есть исключительно по сезону. Это не так. Даже привозные фрукты и овощи можно использовать в пищу, это не вредно. Они помогут добрать необходимое количество витаминов и микроэлементов и добавят разнообразия.

Имеет значение и сочетание продуктов. К примеру, нежелательно есть баклажаны вместе с картошкой. Это два пасленовых продукта. Они создадут высокую ферментную нагрузку, усвоить такой обед организму будет трудно. Употребляя такие продукты, человек будет усталым, раздражительные, вялым, сонливым и даже не поймет, почему.

Чистая вода — Третий важный компонент — это чистая вода. Казалось бы, все очевидно. Однако и тут есть свои тонкости. Потребление воды необходимо распределять равномерно в течение дня.

Если вам надо за день выпить полтора литра воды, нельзя первый литр утром махнуть за час, а потом оставить организм без жидкости до самого вечера. Водная нагрузка рассчитывается планомерно в течение дня. С 06:00 до 16:00 нужно выпить 80% жидкости, а с 16:00 до 21:00 — оставшиеся 20%. Любая водная нагрузка рассчитывается не по возрасту, а по массе тела. Чем больше вес, тем больше воды в сутки необходимо употреблять. Кроме того, если у человека присутствует физическая активность или в этот момент он болеет, количество жидкости нужно увеличить.

Физкультура и спорт — Чтобы не заболеть раком, необходима физическая активность. Сегодня заниматься спортом модно, многие ежедневно выделяют время на разного рода упражнения. Врачи рекомендуют заниматься спортом в первой половине дня.

Физкультура нужна именно утром, чтобы запустить эндокринную систему и активность головного мозга. Пиковые часы его работы — это ориентировочно с 10:00 до 14:00. В это время нам проще заниматься делами с минимальным вложением сил. Вечер лучше оставить для отдыха и спокойных развлечений, чтобы тело успокаивалось и готовилось ко сну.

Хобби — Последний пункт для многих покажется самым сложным. Чтобы сохранить здоровье и снизить риск развития онкологии, врачи рекомендуют найти себе дело по душе. К выбору хобби стоит подходить с умом. Здесь роль играет гендерная принадлежность человека.

Для женщин важна концентрация. Нам проще сосредоточиться на чем-то мелком. За такими занятиями наш мозг отдыхает. Это может быть рукоделие или, например, рисование.

Для мужчин больше подойдет резка по дереву или ювелирное дело. Для представителей обоих полов одинаково полезна будет музыка. Играть или слушать, петь или танцевать — любое из этих хобби поможет поддержать здоровье и предотвратить развитие опасных заболеваний.