Врач рассказала, что делать, если возникли проблемы с ЖКТ при «омикроне»
Семейный врач Наталья Школяр выделила характерные симптомы «омикрона», а также рассказала, как себе помочь, если появились проблемы с желудочно-кишечным трактом
Ранее профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study сообщил изданию The Sun, что люди, которые были инфицированы «омикроном», могут испытывать желудочно-кишечные проблемы. Речь шла о следующих симптомах: тошнота, рвота, боль в животе и вздутие, изжога, диарея.
Семейный врач, кандидат медицинских наук Наталья Школяр, комментируя заявление, отметила, что для «омикрона» проблемы с ЖКТ — редкий симптом, он зависит от вирусной нагрузки.
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«Если у вас появились симптомы расстройства ЖКТ, то действуйте по правилу «голод, холод и покой». В домашних условиях:
- Обильное питье: соленая вода (на 1 литр столовая ложка поваренной соли) или регидрон.
- Кисель из сухих яблок и груш с добавлением кукурузного или картофельного крахмала. В аптеке можно купить смекту и энтеросгель.
- Сухарики (готовить самостоятельно). Если человек плохо усваивает глютен, можно покупать соленое безглютеновое печенье.
Так три дня. Пища должна быть преимущественно пюреобразная. На неделю исключить мясо, рыбу, а также мясные и рыбные бульоны. Если состояние ухудшается, обязательно обратиться к врачу, так как может понадобиться инфузионная терапия (капельницы)», — рассказала Наталья Школяр.
Также врач выделила характерные черты «омикрона». Инкубационный период длится 1–3 дня. Наиболее частым симптомом является боль в горле, которая похожа на ангину с першением и кашлем. При этом не пропадает запах и вкус. Все это сопровождается головной болью, болью в глазных яблоках, болью в мышцах, насморком и заложенностью носа, потерей аппетита, т.е. наличием клинических симптомов ОРВИ.
Распространенность симптомов ОРВИ среди заболевших, по данным эксперта, следующая:
- повышение температуры тела выше 37,5 °C, до 38°C, легко снижается жаропонижающими — более 90%;
- кашель, сухой или со скудной мокротой — 80%;
- утомляемость — 40%;
- одышка — 30%;
- ощущение тяжести в грудной клетке — более 20%.
При «омикроне» реже отмечаются нарушения со стороны свертывающей системы, но выше вероятность бронхита и бронхиолита, чем пневмонита. Бронхит и бронхиолит протекают легче.
Схема лечения отличается в зависимости от возрастной группы, общего состояния пациента, тяжести патологического процесса, риска осложнений.
«Пациентам следует помнить, что категорически нельзя заниматься самолечением принимать антибиотики и тромболитические препараты. Вирус невосприимчив к антибиотикам, а бесконтрольный прием этих препаратов приведет к дисбалансу микрофлоры, снижению защитных резервов организма и прогрессированию заболевания. Также использование этих препаратов может вызвать или усугубить имеющуюся анемию и тромбоцитопению, привести к нарушению ритма сердца и внутреннему кровотечению», — заявила Наталья Школяр.