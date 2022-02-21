Врач рассказала, что делать, если возникли проблемы с ЖКТ при «омикроне»

Семейный врач Наталья Школяр выделила характерные симптомы «омикрона», а также рассказала, как себе помочь, если появились проблемы с желудочно-кишечным трактом

Семейный врач, кандидат медицинских наук Наталья Школяр , комментируя заявление, отметила, что для «омикрона» проблемы с ЖКТ — редкий симптом, он зависит от вирусной нагрузки.

Ранее профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study сообщил изданию The Sun, что люди, которые были инфицированы «омикроном», могут испытывать желудочно-кишечные проблемы. Речь шла о следующих симптомах: тошнота, рвота, боль в животе и вздутие, изжога, диарея.

«Если у вас появились симптомы расстройства ЖКТ, то действуйте по правилу «голод, холод и покой». В домашних условиях:

Обильное питье: соленая вода (на 1 литр столовая ложка поваренной соли) или регидрон.

Кисель из сухих яблок и груш с добавлением кукурузного или картофельного крахмала. В аптеке можно купить смекту и энтеросгель.

Сухарики (готовить самостоятельно). Если человек плохо усваивает глютен, можно покупать соленое безглютеновое печенье.

Так три дня. Пища должна быть преимущественно пюреобразная. На неделю исключить мясо, рыбу, а также мясные и рыбные бульоны. Если состояние ухудшается, обязательно обратиться к врачу, так как может понадобиться инфузионная терапия (капельницы)», — рассказала Наталья Школяр.

Также врач выделила характерные черты «омикрона». Инкубационный период длится 1–3 дня. Наиболее частым симптомом является боль в горле, которая похожа на ангину с першением и кашлем. При этом не пропадает запах и вкус. Все это сопровождается головной болью, болью в глазных яблоках, болью в мышцах, насморком и заложенностью носа, потерей аппетита, т.е. наличием клинических симптомов ОРВИ.

Распространенность симптомов ОРВИ среди заболевших, по данным эксперта, следующая:

повышение температуры тела выше 37,5 °C, до 38°C, легко снижается жаропонижающими — более 90%;

кашель, сухой или со скудной мокротой — 80%;

утомляемость — 40%;

одышка — 30%;

ощущение тяжести в грудной клетке — более 20%.

При «омикроне» реже отмечаются нарушения со стороны свертывающей системы, но выше вероятность бронхита и бронхиолита, чем пневмонита. Бронхит и бронхиолит протекают легче.