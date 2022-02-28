Врач рассказала, как взаимосвязаны настроение и микробиом кишечника

Также она поделилась списком продуктов, которые помогают выработке эндорфинов и повышению триптофана.

Science.org опубликовал результаты исследования, которые подтвердили связь кишечного микробиома с депрессией. Речь идет о двух бактериях, которые могут быть причиной некоторых форм этого психического расстройства. Это приближает ученых к использованию микробов для борьбы с расстройствами.

«Ученые разных стран уже давно получают доказательства того, что микробы управляют нашим сознанием, влияют на наше психическое и физическое здоровье. В частности, у людей, страдающих обсессивно-компульсивными расстройствами, синдромом дефицита внимания, шизофренией, часто при изучении микробиома кишечника обнаруживают в большом количестве Clostridium bolteae и Toxoplasma», — отметила семейный врач, онколог, кандидат медицинских наук Наталья Школяр.

По ее словам, живые бактерии поступают в организм со свежими овощами, фруктами, кисломолочными продуктами, а также через пожатие рук, поцелуи и т.д.

«Каким же образом употребление в пищу живых бактерий влияет на поведение и настроение человека? Одним из механизмов, имеющим непосредственное отношение к образованию химического вещества, которое регулирует наше настроение, является серотонин. Этот нейромедиатор расположен главным образом в кишечнике, откуда и управляет процессами в нашем организме. Однако около 10% серотонина находится в мозге, регулируя наше настроение и память. Как это происходит? Когда человек проглатывает живые бактерии, у него в крови повышается уровень триптофана. Оказалось, наше ощущение счастья в большой степени зависит от маленьких молекул этой аминокислоты, так как они преобразуются в серотонин. У пациентов, находящихся в депрессии, уровень триптофана в крови понижен. Люди, придерживающиеся диеты, бедной триптофаном (он содержится в кисломолочных продуктах, растительных и животных белках), чаще склонны к депрессии и самоубийству. Чем меньше триптофана, тем меньше серотонина, а чем меньше серотонина, тем слабее ощущение счастья», — заявляет Наталья.

Чтобы избежать заражения, врач советует: мыть руки перед едой, мыть зелень в нескольких водах с добавлением соды, не есть с одной тарелки с животными, носить чистую одежду, держать социальную дистанцию.



Для выработки эндорфинов и для повышения триптофана Наталья Школяр рекомендует употреблять в пищу: спелые свежие овощи, зеленые фрукты, зелень, морскую капусту, белковую пищу, кисломолочные продукты (классический йогурт, закваска, сыры), орехи кешью и миндаль, рыбную икру, шоколад, сироп агавы или тростниковый, мёд, сухофрукты.