Врач рассказала, почему электронные сигареты вредят здоровью
Семейный врач, онколог Наталья Школяр объяснила, как курение влияет на микрофлору полости рта
Микрофлору полости рта населяют различные микроорганизмы, взаимодействующие друг с другом. Если их баланс нарушен, нас начинают беспокоить кариес, пародонтит и другие заболевания.
Недавние исследования Стоматологического колледжа Нью-Йоркского университета показали, что микрофлора пользователей электронных сигарет вызывает заболевания десен. «Сейчас мы начинаем понимать, как электронные сигареты и содержащиеся в них химические вещества изменяют микрофлору полости рта и нарушают баланс бактерий», — отметил руководитель исследования Дипак Саксена.
Если некоторые бактерии были в изобилии как у курильщиков, так и у вейперов, то фузобактерии и бактероиды, вызывающие заболевания десен, оказались наиболее распространены у пользователей электронных сигарет.
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По словам семейного врача, онколога, кандидата медицинских наук Натальи Школяр, курение повышает температуру в полости рта, при которой нормальная микрофлора погибает, а на ее место приходят патогенные бактерии.
Так, к примеру, фузобактерии постоянно присутствуют в полости рта. Но при различных патологических процессах их количество резко возрастает — при язвенно-некротических поражениях (ангина Венсана, гингивит, стоматиты) их число увеличивается в 1–10 тыс. раз.
Также при курении очень активно размножаются бактерии лептотрихии — это приводит к понижению уровня рН (показатель кислотности среды) до 4,5 при норме 6,5–7,5, нарушению целостности слизистой и эмали зуба и снижению иммунитета.
«Здоровая микрофлора подавляет размножение различных патогенов, попадающих в полость рта за счет более высокого биологического потенциала. Она поддерживает физиологическое воспаление в слизистой оболочке и повышает готовность к иммунным реакциям, обеспечивает самоочищение ротовой полости, способствует снабжению организма аминокислотами и витаминами» — объясняет Наталья Школяр.
Помимо устранения вредной привычки, для нормализации микрофлоры ротовой полости важно соблюдать простые рекомендации:
- мыть овощи и фрукты,
- мыть руки,
- есть из чистой посуды,
- чистить зубы два раза в день и полоскать полость рта после еды.