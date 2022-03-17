Врач рассказала, почему электронные сигареты вредят здоровью

Микрофлору полости рта населяют различные микроорганизмы, взаимодействующие друг с другом. Если их баланс нарушен, нас начинают беспокоить кариес, пародонтит и другие заболевания.

Недавние исследования Стоматологического колледжа Нью-Йоркского университета показали , что микрофлора пользователей электронных сигарет вызывает заболевания десен. «Сейчас мы начинаем понимать, как электронные сигареты и содержащиеся в них химические вещества изменяют микрофлору полости рта и нарушают баланс бактерий», — отметил руководитель исследования Дипак Саксена. Если некоторые бактерии были в изобилии как у курильщиков, так и у вейперов, то фузобактерии и бактероиды, вызывающие заболевания десен, оказались наиболее распространены у пользователей электронных сигарет.

По словам семейного врача, онколога, кандидата медицинских наук Натальи Школяр, курение повышает температуру в полости рта, при которой нормальная микрофлора погибает, а на ее место приходят патогенные бактерии.

Так, к примеру, фузобактерии постоянно присутствуют в полости рта. Но при различных патологических процессах их количество резко возрастает — при язвенно-некротических поражениях (ангина Венсана, гингивит, стоматиты) их число увеличивается в 1–10 тыс. раз.

Также при курении очень активно размножаются бактерии лептотрихии — это приводит к понижению уровня рН (показатель кислотности среды) до 4,5 при норме 6,5–7,5, нарушению целостности слизистой и эмали зуба и снижению иммунитета.