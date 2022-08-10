Семейный врач рассказала, в каком возрасте лучше планировать первую беременность

Хирург-онколог, семейный доктор Наталья Школяр рассказала, в каком возрасте первая беременность протекает благоприятнее

Хирург-онколог, семейный доктор Наталья Школяр рекомендует планировать первую беременность до 35 лет.

Как рассказала Наталья, средний возраст рождения первого ребенка в России неуклонно сдвигается, сейчас это 28 лет. Специалисты связывают это в том числе с желанием женщины получить образование и построить карьеру и прогнозируют, что в дальнейшем возраст рождения первенца будет только увеличиваться.

По мнению врачей, возраст матери значительно влияет на здоровье малыша, поэтому с первыми родами лучше не затягивать.

«Идеальный возраст для рождения ребенка — 25-35 лет, когда женщина входит в фазу зрелой особи. Дело здесь в зрелости органов после рождения малыша. Считается, что самой последней у людей созревает эндокринная система. К 25 годам прекращаются рост, формирование вторичных половых признаков и так далее. Конечно, каждый случай стоит рассматривать индивидуально. Если женщина рожает нескольких детей в течение нескольких лет, то и 40 — прекрасный для этого возраст. Однако первого ребенка желательно родить все-таки с 25 и до 35 лет, чтобы не было гормональных нарушений», — считает Наталья.

По словам врача, в этом возрасте женщине проще всего восстановиться после родов. Этот непростой для женщины период связан с условной депрессией, вызванной нарушением гормонального фона. А нарушается он потому, что во время беременности она получает, помимо собственных, еще и гормоны плода. Какое-то время они влияют на настроение.

«Кроме того, наши женщины часто попадают в такую ситуацию, когда ухаживать за ребенком нужно самостоятельно, без помощи. Они не высыпаются, а нарушение сна тоже приводит к депрессии», — рассказывает Наталья.

Наталья Школяр добавила, что до 35 лет люди практически не имеют хронических заболеваний, если только не приобрели их в детстве. «Если нет заболеваний, женщина не принимает никакие лекарства, которые могли бы повлиять на развитие плода и здоровье ребенка. В этом возрасте даже незапланированные беременности получаются более удачными, а восстановительный период проходит быстрее и легче», — считает врач.

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