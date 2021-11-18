Три истории о беременности и родах в частной клинике Краснодара

В ноябре роддом Клиники Екатерининская отмечает свой второй день рождения, а совсем недавно здесь появилась на свет 2000-я малышка. Юга.ру публикуют три личных истории о беременности и родах, которыми поделились пациентки клиники. Беременность и рождение ребенка — один из самых трогательных и волнующих периодов в жизни каждой семьи. Но вместе с ожиданием приходят и тревоги — легкой ли будет беременность, все ли пойдет по плану и каким будет день родов. Три героини нашего материала рассказали, с чем они столкнулись в ожидании своих малышей.

Мария

сын Даниэль, родился 16 сентября 2021 года

роды с дежурной бригадой

— Вторая беременность, как и первая, сопровождалась задержкой лишь в пару дней. Сработало предчувствие — 1–2 недели. На тот момент мы со старшим сыном Романом жили еще в Новосибирске, а супруг вернулся в Ялту, и ждать нашей встречи сил не было. Поэтому по телефону произошел такой междугородний разговор: — Эй, дважды папа, когда мы уже к тебе прилетим?

— Что?!

— Да!

© Фото Маши Коряковой

И после этих прекрасных вступительных нот на первых неделях беременности и поздравлений родственников меня захлестнула волна вечного хотения сна и токсикоза. Последний влился в мою компанию надолго. А вот игры гормонов проявлялись редко, но метко. Это было в форме сентиментальности и слез от каждого милого момента в кинолентах.

И полезла проживать схватки в воде под просмотр фильма «Завтрак у Тиффани»

В этот раз мы решили узнать пол в виде маленькой гендерной вечеринки для нас троих, поэтому до 19-й недели мы держались. После мальчика, конечно, хотели девочку. И вот Роман разбивает молоточком шоколадную пиньяту, а оттуда посыпались голубые конфеты. Все это совпало с первыми шевелениями нашего мальчика. Словно он отпраздновал с нами.

© Фото Маши Коряковой

Всю беременность меня тянуло к воде, первое занятие для себя я выбрала Watsu, это непередаваемые ощущения расслабления и невесомости, ближе к 30 неделям я стала посещать йогу. Эта беременность для меня была намного легче. Все потому, что я не моталась по врачам и не боялась, принимала свое состояние, а где были провалы, ходила на терапию напитываться, плюс сама стала учиться на психолога. Но истмико-цервикальной недостаточности не получилось избежать, поэтому поставили пессарий, который не позволял шейке матки раскрываться раньше времени. Несмотря на это ограничивать себя от прогулок в горах или от чил-тайма на пляже с сестрой я не стала.

Джакузи, маникюр и роды вместо «Детского мира» — Выбор роддома — определенно частный. Здесь все просто — мне захотелось идеального сервиса и слаженной команды. Такой в Краснодарском крае, как оказалось, один. Самым важным для меня было джакузи. После рассказа подруги и экскурсии я влюбилась в роддом Клиники Екатерининская. Затем оплата договора (базовый контракт, из врачей никого не знала, поэтому доверилась ситуации), и мы прилетели в Краснодар снимать кольцо и ждать.

Это был самый распланированный день, и самое главное я успела сделать — маникюр и педикюр. После того как весь список дел я прогнала в голове, Даник решил, что есть кое-что намного важнее. Примерно в 14 у меня стал тянуть живот, чему я не придала значения, ведь еще не все успела.

Боль становилась все сильнее, и я решила выпить обезболивающее. Муж работал, сын идти домой не собирался. И я сама пошла на улицу. Боль увеличивалась, я написала куратору — Анне Александровне Ананьиной, и мы приняли решение поехать в роддом, посмотреть. Рома ни в какую не хотел идти домой, а Андрей (муж) не придал значения моим словам по телефону о том, что я могу родить на лавочке, и неспешно спустился ко мне. Позже он был в шоке, что уже действительно тот самый момент, а не ложные тревоги. Вместо «Детского мира» мы все же поехали в родильный дом.

© Фото Маши Коряковой

Схватки в воде, асаны из йоги и десерт — В 16 с минутами меня посмотрели — раскрытие 6–7 см. Познакомилась с доктором Анной Олеговной Березовской и акушерочкой Аней. У меня взяли анализы крови. В 17:00 я зашла в свою палату. Все было идеально — просторная ванная, телевизор, банные принадлежности, и самое главное — кнопка вызова персонала. Мне вручили фитбол, на нем я чудненько попрыгала, пока набиралось джакузи. И полезла проживать схватки в воде под просмотр фильма «Завтрак у Тиффани». Это было идеально. Чуть позже мне принесли десерт, так как я только завтракала, а силы стремительно заканчивались. Во время схваток я вспомнила асаны из йоги для беременных, благодаря которым мне становилось намного легче.

В 20:00 познакомилась со своими акушерочками — Залиной и Виолеттой, а они с моим альтер-эго «плохой девочки», потому что я их вообще не слушала. До того как подушки и трубочки для дыхания стали летать по палате, я все же успела расслабиться под гипнороды, еще мне сделали массаж. Акушерочки были по обе стороны, держали меня за руки, пытались успокоить и не велись на мою неадекватность. Все это удивительно и стыдно одновременно, но в роддоме мне предоставили полную свободу в эмоциях. Кричала я знатно, но когда никого не было рядом, я нормально дышала и все было хорошо. Когда кто-то оказывался со мной, просила помочь и говорила, что не выживу.

Раскрытие уже было 8–9 см. Где-то в 21:00 спрашиваю, почему ребенок еще не появляется, так как мягкие роды в реальности — это не то, что я себе представляла в идеале. Мне говорят, что пузырь плотный. Хоть я была за максимально естественные роды полностью, терпеть уже не могла и попросила лопнуть пузырь. 3 схватки. На часах 21:31, и я слышу крик Даниэля.

Христина, 22 года

дочь Лея, родилась 5 августа 2021 года

роды с дежурной бригадой

— Мы поженились в 2018 году, и после этого могли не видеться по 6–8 месяцев. Долгая разлука — неотъемлемая часть отношений с военным. Спустя полтора года после свадьбы обвенчались и начали пытаться забеременеть. Очень хотели малыша, но он никак не приходил в наш дом. После последней долгой разлуки на 8 месяцев мы решили попробовать еще раз, но уже не возлагая на попытки никаких надежд. И чудо свершилось, мы просто не могли поверить, что малыш наконец выбрал нашу семью.

Мои роды пошли не по плану, и все то, что было «до», оказалось цветочками

Сонливость, пробежки в туалет, коробки яблочного сока и тошнотворный лук — Мы гуляем по магазинам, я захожу в свой женский календарь и вижу, что он показывает два дня задержки. Меня это смутило, так как подобного раньше не происходило. Я начала прокручивать в голове последние две недели, и вспоминать, какие странности начали происходить с моим организмом — частые пробежки в туалет, даже по ночам, постоянная сонливость. Мы купили тест. Мое сердце замерло, когда я увидела, как вторая полоска начала проявляться и становилась все ярче. Слезы катились по щекам, и улыбка не сходила с лица. Всегда хотела сообщить мужу как-то креативно, но эмоции захлестнули, поэтому я выбежала с тестом в руках в зал и показала две полоски.

© Фото Анны Седовой

Беременность не мучила меня токсикозом, а прошла довольно мягко, даже растяжки обошли стороной, но с 17-й недели запах лука стал для меня непереносимым и добавились высыпания на лице. Помню, особым пристрастием был яблочный сок, который пила коробками. Каждый день перед сном гладила живот, а утром рассказывала малышу о том, как сильно мы его ждем.

На 22-й неделе удалось рассмотреть крошечное личико малыша — похоже, копия мужа. Я задумалась не только о покупке кроватки и комбинезонов, но и о том, где состоится первая встреча с моим львенком.

Вещи собирать не пришлось — все от трусов до халата и подгузников предоставляют в роддоме

В роддоме мне хотелось видеть трепетное отношение — и такое отношение, такую уютную атмосферу я увидела в роддоме Клиники Екатерининская. Привлекло еще и то, что если бы мы с мужем захотели попробовать партнерские роды, то здесь мы смогли бы это реализовать.

© Фото Анны Седовой

В 3:00 в ночь с 3 на 4 августа я заподозрила, что отошли воды и начал «каменеть» живот. В 6:00 разбудила мужа, и мы поехали в роддом. Вещи собирать не пришлось — все от трусов до халата и подгузников предоставляют в роддоме. Врачи сказали, что раскрытия нет и шейка не сглажена и что меня решают оставить в клинике под наблюдением, так как срок уже не маленький. К обеду боли начали усиливаться, мне ставили капельницы, чтобы их уменьшить. По результатам КТГ с малышкой было все в порядке. Вечером я каталась на фитболе, чтобы снять спазмы, а потом меня погрузили в джакузи, которое невероятно ослабляло боль схваток. Там я расслаблялась часа два. Потом схватки стали такими нестерпимыми, что все, что было «до», оказалось цветочками.

© Фото Анны Седовой

Ты будешь рожать сама, моя хорошая!

До 2:00 4 августа я проживала схватки на фитболе, на кровати, с водой, но было принято решение все же дать эпидуральную анестезию. Врачи подняли вопрос о кесаревом сечении, потому что шейка так и не раскрывалась. Благодаря анестезии мне удалось поспать пару часов. В 7:45 врач провела осмотр — на тот момент уже не было никакой надежды на изменения, и я морально готовилась к операции. Но я услышала: «У нас здесь уже 8 см». Та доктор, которая была все это время со мной, искренне сказала: «Ура, мы справились, у нас все получилось! Ты будешь рожать сама, моя хорошая!» … Это ли не чудо? И спустя еще несколько часов 5 августа родилась наша Лея. Все это время врачи роддома переживали за меня, как за родную. С самого начала со мной была крутая команда — акушерка Ника, врачи Анна Олеговна Березовская и Наталья Викторовна Ли. Потом на смену им пришли замечательные акушерка Ирина Голубицкая и врач Лариса Владимировна Долгих, которые стали свидетелями рождения нашей девочки. Спасибо мужу за возможность рожать в таком чудесном месте!

Ксения, 32 года

дочь Есения, родилась 10 октября 2021 года

кесарево сечение с выбранным врачом

— На Новый год по классическому жанру, под бой курантов, и в свой день рождения в январе, задувая свечи, я загадала ребеночка. Это желание было искренним и осознанным. И вот примерно в феврале сработала моя интуиция и начала мне на что-то намекать. Следуя своему внутреннему чувству, еще до задержки я побежала в аптеку за тестом. Сделала и увидела еле заметную вторую полоску. В тот день наш папа работал на удаленке, и я сразу же побежала его спрашивать, видит ли он эту еле заметную полоску или мне кажется. Мы купили еще несколько тестов, после которых я сразу побежала сдавать кровь на ХГЧ и на прием к гинекологу в Клинику Екатерининская. Намеки моей интуиции и робкая вторая полоска на тесте подтвердились. Еще несколько дней продолжала делать тесты — не верилось.

© Фото Дины Павленко

Токсикоза сначала не было, и родственники говорили, что будет мальчик, потому что якобы с мальчиками токсикоз мучает меньше. Но на шестой неделе начало мутить практически от всего, могла есть только макароны, помидоры и десерты. Смеялись, что ребенок будет итальянцем. Тут еще и эмоциональные перестройки добавились — настроение менялось резко и постоянно, от переполняющего чувства радости и счастья до неуправляемой злости на окружающих. Муж все переводил в шутку и сильно меня поддерживал, помогал во всем, окружил еще большей заботой.

После первой встречи с ней сомнений не осталось!

Девочка или мальчик? Муж, естественно, мечтал о мальчике, но я с детства была уверена, что у меня будет дочка. И даже когда на первом УЗИ сказали, что похоже на мальчика, то я не поверила. Забегая вперед, скажу, что родилась все же малышка. Пусть следующий будет мальчиком!

Первые пиночки я не сразу распознала. Сначала было не очень понятно, что это именно шевеления малышки, но отчетливо мы ее почувствовали, когда наш папа положил руку на живот — она прям как будто ручкой в ответ дотронулась. С каждым УЗИ все больше приходила осознанность, что вот-вот мы станем родителями. Поражались, насколько четкий, тонкий и продуманный процесс развития — целая вселенная внутри. Было очень интересно рассмотреть, на кого похожа малышка. УЗИ на последних сроках — это особенные события, особенно мило, когда ребенок уже улыбается, зевает, показывает язычок, и ты все это видишь еще до родов.

Пора было задуматься о роддоме. Основными критериями были профессионализм врачей, их забота и переживания, и, конечно же, комфортное пребывание. По этим факторам Екатерининскому роддому, пожалуй, в крае равных нет. Многие рекомендовали Оксану Анатольевну Горбулину, и после первой встречи с ней сомнений не осталось — за вторым тоже к ней придем.

Когда поняла, что будет кесарево, очень боялась

К родам мне помогал готовиться сон и… еще раз сон. Очень важен отдых, прогулки на свежем воздухе, позитивные эмоции. Благо, сезон позволил гулять вдоволь. Изначально очень хотела и настраивалась на естественные роды с эпидуралкой, но не всегда роды идут по плану, в большинстве — это импровизация. В итоге было плановое кесарево сечение по показаниям. Немного расстроилась, но Оксана Анатольевна убедила, что так будет лучше и безопаснее.

Когда поняла, что будет кесарево, очень боялась, ведь это полноценная операция, и при этом ты находишься в сознании — действо не для слабонервных, как мне казалось. В итоге все прошло настолько комфортно, что, если бы мне сейчас сказали выбирать, я бы без раздумий выбрала такой способ родоразрешения. Очень сильно помогали анестезиолог и акушерка — разговаривали и включали приятную музыку. К тому же Оксана Анатольевна своей уверенностью вызывала такой же настрой и у меня. Именно в ее руках я первый раз увидела малышку, а еще врач попросила акушерку сделать несколько фото — теперь у нас есть кадры самых первых секунд жизни нашей малышки.

Волнение сразу же прекратилось, пришло умиротворение. Первые слова, мне кажется, были: «Такая маленькая». Малышку практически сразу же выложили мне на грудь, когда отпульсировала пуповина и ее осмотрел неонатолог: «8-9!», и камень с плеч. До конца операции малышка лежала у меня на груди. Муж пришел сразу после операции в палату, нам принесли нашу дочку, и мы уже втроем позвонили всем родственникам по видео. Как нам потом сообщили, наша девочка оказалась 2000-м младенцем, рожденным здесь!

Операция без боли, поддержка врачей и вкусная еда — Все было в первый раз — и кормление, и пеленание, и подмывание. Про все это рассказали, показали и научили в роддоме врачи и детские медсестры. Благодарности не было предела! Спасибо, конечно же, Оксане Анатольевне и за подготовку к родам, за сами роды и за поддержку после родов! Анестезиологу Склярову Алексею Владимировичу — с ним и сама операция, и первые часы после прошли как простой укольчик. Никакой боли и волнения.

Готовиться к операции помогала также акушерка Ника, она же поддерживала во время родов и после. Очень классно, что в роддоме сразу есть такие специалисты, как Анна Заговорина — консультант по грудному вскармливанию, с которым с первых дней все делаешь правильно. В целом очень отзывчивый и заботливый персонал — медсестры, акушерки, детские медсестры. Их забота, доброта и в целом атмосфера в родильном доме стирают старые представления о роддоме как о больнице и формируют новые — как о доме, где происходит первое знакомство с малышом. Еда — отдельный пункт программы! И вкусно, и много! Очень важно полное ощущение себя и ребенка в безопасности, в комфорте, как будто ты не в больнице, а дома в кругу семьи.

Роды в Клинике Екатерининская Базовый контракт включает:



— родоразрешение с участием дежурной бригады врачей;

— размещение в индивидуальном уютном родильном зале, где созданы условия по концепции «Трех-Т» для максимально мягких родов;

— лабораторное обследование, по показаниям врача УЗИ плода, допплерометрию;

— возможность использования в первом периоде родов ванны для обезболивания родов и более комфортного их проживания;

— свободное поведение в родах благодаря беспроводным датчикам КТГ, проживание первого периода родов в любом положении;

— рождение малыша в положении полусидя под углом 90 градусов;

— ароматерапию, расслабляющую визуальную и акустическую поддержку (музыку можно принести свою);

— эпидуральную анестезию при необходимости;

— проведение оперативного родоразрешения при необходимости;

— пребывание в индивидуальной послеродовой палате (комплектация палат разная) 3–4 дня в зависимости от способа родоразрешения;

— многоразовое сбалансированное питание;

— расходные материалы (прокладки, пеленки одноразовые, трусы одноразовые, памперсы из расчета расхода на 3–4 дня);

— обследование мамы (УЗИ органов малого таза, общий анализ крови).



Для младенца:

— обследование новорожденного (общий анализ крови, нейросонография, аудиоскрининг);

— вакцинация новорожденного (от гепатита В, БЦЖ — живая вакцина против туберкулеза) по желанию.



Стоимость контракта составляет 130 тыс. рублей. В индивидуальный контракт входит все то, что есть в базовом, и дополнительные возможности:



— будущая мама может выбрать конкретного врача на роды из нашего роддома, который будет находиться на связи 24/7 с момента заключения контракта;

— возможность выбрать врача на роды из другого роддома при согласии врача и руководства клиники;

— психологическая поддержка в родах и послеродовом периоде;

— возможность составить индивидуальный план родов и его реализация;

— рождение младенца в любой позе (сидя, на боку, в коленно-локтевой позе и т. д.);

— роды в воде.



Дополнительно можно выбрать индивидуальную доулу или акушерку, которая будет помогать вам во время родов и после них.



Стоимость индивидуального контракта — от 150 до 200 тыс. рублей.