В Гиагинском районе Адыгеи откроют новый детсад на 240 мест

Адыгея

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  • Детский сад «Чебурашка» в станице Гиагинской © Фото Алексея Гусева
    Детский сад «Чебурашка» в станице Гиагинской © Фото Алексея Гусева

В станице Гиагинской (Адыгея) завершили строительство детского сада «Чебурашка». Сюда же перейдут воспитанники реорганизованного детсада «Тополёк»

В своём телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что новое здание построили благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». До этого дошкольное учреждение располагалось в приспособленном здании 1907 года постройки.

«Сейчас на финальном этапе процесс оформления документации, на днях «Чебурашка» откроет свои двери для малышей. Теперь для детишек созданы современные и комфортные условия. Сюда же перейдут дети из реорганизованного детсада «Тополек». Кроме того, в новом ДОУ будут работать ранее отсутствовавшие в районе специалисты по сопровождению детей с отклонениями в развитии: дефектолог, логопед и психолог», — рассказал Мурат Кумпилов.

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Он также напомнил, что в 2020 году в станице Дондуковской построили детский сад с ясельными группами взамен устаревших зданий. 

«Сегодня в Гиагинском районе очередь в детские сады полностью ликвидирована. Подобная работа ведётся во всех муниципалитетах Адыгеи», — уточнил глава республики.

Как писали ранее Юга.ру, на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Адыгее в 2022 году предусмотрели свыше 1,5 млрд рублей. Средства направят на благоустройство, строительство детсадов, газо- и водопроводов, автодорог, ветучастка, ФАПа, школьного спортзала, капремонт домов культуры — всего 45 объектов.

Дети Детские сады Мурат Кумпилов

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