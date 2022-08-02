В Гиагинском районе Адыгеи откроют новый детсад на 240 мест

В станице Гиагинской (Адыгея) завершили строительство детского сада «Чебурашка». Сюда же перейдут воспитанники реорганизованного детсада «Тополёк»

В своём телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что новое здание построили благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». До этого дошкольное учреждение располагалось в приспособленном здании 1907 года постройки.

«Сейчас на финальном этапе процесс оформления документации, на днях «Чебурашка» откроет свои двери для малышей. Теперь для детишек созданы современные и комфортные условия. Сюда же перейдут дети из реорганизованного детсада «Тополек». Кроме того, в новом ДОУ будут работать ранее отсутствовавшие в районе специалисты по сопровождению детей с отклонениями в развитии: дефектолог, логопед и психолог», — рассказал Мурат Кумпилов.

Он также напомнил, что в 2020 году в станице Дондуковской построили детский сад с ясельными группами взамен устаревших зданий.

«Сегодня в Гиагинском районе очередь в детские сады полностью ликвидирована. Подобная работа ведётся во всех муниципалитетах Адыгеи», — уточнил глава республики.