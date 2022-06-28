В Адыгее на реализацию нацпроектов и соцпрограмм в 2022 году направят 16,5 млрд рублей

На планерном совещании кабмина республики обсудили строительство, реконструкцию и капремонт в рамках нацпроектов, госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе планерного совещания подчеркнул, что на сегодняшний день все усилия руководителей республиканских ведомств и глав муниципалитетов должны быть направлены на эффективную реализацию нацпроектов и госпрограмм.

«Мы должны четко видеть риски недостижения показателей и оперативно принимать меры для их устранения. Все объекты, вошедшие в нацпроекты и госпрограммы, важно сдавать в срок и с высоким качеством работ», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации и.о. премьер-министра Адыгеи Анзаура Керашева, на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2022 году предусмотрено 16,5 млрд рублей. Общая контрактация по нацпроектам — 81,6%. Построить, реконструировать или отремонтировать планируют 30 объектов, из них — три детсада в Красногвардейском районе и один ФОК (физкультурно-здоровительный комплекс) в Майкопском районе уже сданы в эксплуатацию.

О реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» доложил министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов. В текущем году на эти цели предусмотрели свыше 1,5 млрд рублей. Средства направят на благоустройство, строительство детсадов, газо- и водопроводов, автодорог, ветучастка, ФАПа, школьного спортзала, капремонт домов культуры — всего 45 объектов.

По объектам, находящимся в зоне повышенного риска из-за нарушения графиков сдачи, Мурат Кумпилов дал отдельные поручения, а также раскритиковал глав территорий, допустивших слабую подготовку проектных документов и низкие темпы освоения бюджетных средств.

О состоянии объектов индивидуальной программы социально-экономического развития республики рассказал министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен.

В текущем году на создание промзоны в Тахтамукайском районе направили свыше 333 млн рублей. С их помощью на объекте создали техусловия для строительства газо-, электро- и водоснабжения, очистного сооружения, а также на провели топосъемку, госэкспертизу и разработали проектно-сметную документацию.

В рамках берегоукрепления реки Белой в Майкопе средства индивидуальной программы освоили на 75%. Строительные работы выполняются в соответствии с графиком. В этом году, к 100-летию государственности Адыгеи, в Майкопе завершат работы по берегоукреплению и создадут зону отдыха.

Продолжается реконструкция ГРС в поселке Краснооктябрьском — до конца июня сюда поставят все необходимое оборудование.

Кроме того, в этом году порядка 210 млн. рублей планируют освоить для обеспечения инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в восточной части Майкопа.