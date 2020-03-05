В Адыгее появился поселковый центр развития ребенка

Адыгея

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В Майкопском районе в марте начал работать центр развития ребенка, который создали на базе детсада «Жемчужина»

Дошкольное учреждение на 240 мест, включая ясельные группы, построли в рамках нацпроекта «Демография» в поселке Удобном. Стоимость объекта превысила 153,5 млн рублей. Финансирование производилось из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Глава республики Мурат Кумпилов и глава Майкопского района Олег Топоров 4 марта посетили новое дошкольное учреждение, пообщались с коллективом, ознакомились с качеством питания детей. Представители власти отметили важность повышения качества дошкольного образования.

В пресс-службе Майкопского района уточнили, что в прошлом году обновили детский сад поселка Первомайского. Там отремонтировали систему водоснабжения, оборудовали санузлы, а также установили теневые навесы. Кроме того, специалисты заменили кровлю детского сада в поселке Цветочном и провели капитальный ремонт систем отопления в школах станицы Курджипской и поселка Каменномостского.

Также рабочие отремонтировали кровлю и спортзал в школе поселка Краснооктябрьского, оборудовали спортивную площадку в школе поселка Табачного, провели реконструкцию подъездных дорог к школам поселка Тульского и соцобъектам микрорайона Соцгородок поселка Каменномостского.

Дети Детские сады Майкопский район Мурат Кумпилов

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