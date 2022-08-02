Проект мониторинга здоровья рыбы в бассейновых хозяйствах получил гран-при фестиваля «АгроFest»

В спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга» в селе Дивноморское Краснодарского края прошел четвертый студенческий фестиваль проектной деятельности «АгроFest»

Четвертый студенческий фестиваль проектной деятельности АгроFest собрал более 100 участников. Среди них — учащиеся факультетов и образовательных пространств ДГТУ, представители компаний — партнеров вуза, а также впервые абитуриенты, у которых появилась возможность получить проектные компетенции до начала своего первого учебного года.

«АгроFest» — студенческий фестиваль проектной деятельности, который организуют два факультета ДГТУ — «Агропромышленный» и «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии». Фестиваль проходит в течение двух недель в селе Дивноморское на берегу Чёрного моря. Его цель — создание молодого поколения специалистов, разбирающихся в агротехнологических и медийных процессах, способных работать над запросами и проблемами рынка труда.

Команды решали кейсы, предложенные компаниями «Ростсельмаш», «Бизон-трейд», «Амазоне», «Бонум», «Симеон АкваБиоТехнологии», агрохолдингом «СТЕПЬ». Гран-при и сертификат на 150 тыс. рублей получила команда, которая работала с компанией «Симеон АкваБиоТехнологии» и предложила решение проблемы массовой гибели рыбы в бассейновых хозяйствах из-за несвоевременного выявления болезней и нарушения условий содержания.

Фестиваль «AgroFest» © Фото пресс-службы ДГТУ

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«Для решения задачи мы предложили использовать технологию машинного зрения с подключением искусственного интеллекта, которая позволит в режиме реального времени отслеживать внешний вид рыбы и ее поведение, выявляя аномалии и передавая это человеку», — пояснил спикер команды «Симеон», студент факультета «Информатика и вычислительная техника» Денис Павловский.

Система мониторинга, построенная на показаниях семи датчиков, находящихся непосредственно в бассейне с рыбой, автоматически фиксирует отклонения от нормативных параметров и оповещает оператора.

«У всех членов моей команды была общая цель — победить, показать все свои возможности. Наша команда включала специалистов разных сфер, среди которых медиа, ихтиология, программирование. Именно синергия различных направлений сыграла ключевую роль в том, что мы показали комплексный результат», — подчеркнула модератор команды «Симеон», студентка Института опережающих технологий ДГТУ «Школа Икс» Татьяна Макрова.

Фестиваль «AgroFest» © Фото пресс-службы ДГТУ

В процессе работы каждую команду сопровождал эксперт, в данном случае — директор ООО «Симеон АкваБиоТехнологии» Дмитрий Яковлев. В течение недели проектные команды работали над решением проблем, которые сегодня стоят перед такими областями АПК, как точное земледелие, аквакультура, беспилотная техника и борьба с полевыми грызунами. В тесном взаимодействии со студентами профильных факультетов трудились эксперты — представители партнерских компаний вуза.