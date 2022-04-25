В ДГТУ разработали инновационную технологию уборки и переработки зерновых
Ученые ДГТУ разработали новую схему уборки и переработки зерновых колосовых культур, которая снизит потери питательной ценности зерна
ДГТУ и аграрный научный центр «Донской» (г. Зерноград, Ростовская обл.) разработали агрегат, который работает по новой технологии — методом очеса зерна вдоль стебля, и собирает урожай в молочно-восковой фазе спелости.
«Когда зерно находится на ранней стадии зрелости, его достаточно сложно достать из колоса. Уборка урожая методом очеса на корню предполагает отделение зерен от колоса. За счет того, что вся соломистая масса остается в поле и не поступает в обмолот, процесс менее энергоемкий, нежели при традиционной уборке урожая», — пояснил и. о. директора АНЦ «Донской», завкафедрой «Технологии и оборудование переработки продукции АПК» ДГТУ Виктор Пахомов.
Ученые ДГТУ убеждены, что метод очеса в фазе молочно-восковой спелости позволит полностью реализовать потенциал уборки зерновых и повысит содержание протеина в кормах в среднем на 7–8%.
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Новый метод сбора зерновых — результат исследований по получению кормов из неразделенного зернового вороха пшеницы на разных стадиях спелости путем экструдирования и гранулирования (механического измельчения при высокой температуре, а затем — сжатия в гранулы). Чтобы отследить изменения биологической ценности зерновых в процессе созревания, на полях учебно-опытного полигона ДГТУ и аграрного научного центра «Донской» произвели посевы однолетней озимой пшеницы, пырея сизого сорта «сова» и многолетней озимой пшеницы трититригия (сорт «памяти Любимовой»).
Особенность многолетних культур в том, что после уборки урожая отрастает зеленая масса, которой можно кормить сельскохозяйственных животных. При благоприятных условиях ее можно собрать до трех раз за вегетационный период.
Донские ученые считают, что использование многолетних зерновых культур вместо однолетних повысит питательную ценность кормов более чем на 10%. Многолетние зерновые колосовые культуры в ранних фазах спелости могут быть использованы и в качестве диетического питания, поскольку содержание белков в них выше, а углеводов — меньше на 2,4%.
Кроме того, многолетние зерновые улучшают состояние почвы — их корневая система развивается на протяжении трех–пяти лет, тем самым предотвращая эрозию почвы и сохраняя в ней все полезные для роста растений вещества.
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«Первый опыт применения многолетних культур показал ряд преимуществ перед однолетними. Ввиду того, что многолетние культуры были выведены путем скрещивания с дикими сортами, они засухоустойчивы. Это имеет особенную значимость, учитывая, что для нашего региона характерна длительная засуха. Кроме того, многолетние культуры устойчивы ко многим болезням, которым подвержены однолетние растения», — отметил декан факультета «Агропромышленный» ДГТУ, руководитель проекта Дмитрий Рудой.
Исследование проведено в рамках исполнения гранта президента Российской Федерации для господдержки молодых российских ученых.
Ранее Юга.ру писали, что ДГТУ стал первым вузом России, где проведут проектно-аналитическую сессию по отбору преподавателей для инженерной школы.