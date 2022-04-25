В ДГТУ разработали инновационную технологию уборки и переработки зерновых

ДГТУ и аграрный научный центр «Донской» (г. Зерноград, Ростовская обл.) разработали агрегат, который работает по новой технологии — методом очеса зерна вдоль стебля, и собирает урожай в молочно-восковой фазе спелости.

«Когда зерно находится на ранней стадии зрелости, его достаточно сложно достать из колоса. Уборка урожая методом очеса на корню предполагает отделение зерен от колоса. За счет того, что вся соломистая масса остается в поле и не поступает в обмолот, процесс менее энергоемкий, нежели при традиционной уборке урожая», — пояснил и. о. директора АНЦ «Донской», завкафедрой «Технологии и оборудование переработки продукции АПК» ДГТУ Виктор Пахомов.

Ученые ДГТУ убеждены, что метод очеса в фазе молочно-восковой спелости позволит полностью реализовать потенциал уборки зерновых и повысит содержание протеина в кормах в среднем на 7–8%.

Новый метод сбора зерновых — результат исследований по получению кормов из неразделенного зернового вороха пшеницы на разных стадиях спелости путем экструдирования и гранулирования (механического измельчения при высокой температуре, а затем — сжатия в гранулы). Чтобы отследить изменения биологической ценности зерновых в процессе созревания, на полях учебно-опытного полигона ДГТУ и аграрного научного центра «Донской» произвели посевы однолетней озимой пшеницы, пырея сизого сорта «сова» и многолетней озимой пшеницы трититригия (сорт «памяти Любимовой»).

Особенность многолетних культур в том, что после уборки урожая отрастает зеленая масса, которой можно кормить сельскохозяйственных животных. При благоприятных условиях ее можно собрать до трех раз за вегетационный период.