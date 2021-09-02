ДГТУ вошел в рейтинг THE World University Rankings 2022

Рейтинг составил британский журнал Times Higher Education (THE). ДГТУ и еще 11 российских вузов вошли в рейтинг впервые. ДГТУ и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова оказались в группе 501-600, расположенной в середине рейтинга.

При подготовке рейтинга THE учитывал 13 критериев — например, цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, возможности привлечения в вуз лучших сотрудников и иностранных студентов.

«В последние годы мы резко нарастили публикационную активность благодаря нескольким значимым грантам, прорывным исследованиям с учеными из разных стран. Значительное количество научных работ подготовлено в коллаборации с учеными из зарубежных вузов», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

В 2021 году рейтинг включил 1 тыс. 662 учебных заведения из 99 стран и регионов мира. Россию представили 60 вузов — рекордно большое количество университетов за все годы существования рейтинга. Российским лидером стал Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова.