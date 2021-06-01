ДГТУ стал первым вузом России, где проведут проектно-аналитическую сессию по отбору преподавателей для инженерной школы

Партнерский Ростовская область, Вся Россия

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На базе Донского государственного технического университета 5–7 июля пройдет проектно-аналитическая сессия для преподавателей

Во время сессии преподаватели будут разрабатывать проектные модули в мультидисциплинарных группах. Организаторы могут оценить профессионализм кандидата и его способность к работе в команде. По результатам сессии ДГТУ сформирует преподавательский состав для подразделения, занятого подготовкой инженеров.

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Предпочтение отдадут кандидатам с ученой степенью, опытом в педагогическом дизайне и создании онлайн-курсов. Они будут работать в Институте опережающих технологий «Школа Икс» ДГТУ, разрабатывать и реализовывать учебные модули, проводить исследования в мультидисциплинарных командах, выступать наставниками инженерных, учебных, научно-исследовательских и предпринимательских проектов.

«В «Школе Икс» студенты строят индивидуальную траекторию развития в рамках модульной структуры учебного плана. Такая образовательная модель, активно осваиваемая сегодня ведущими вузами России, требует от преподавателей нетипичного понимания вузовского образования и построения учебного процесса», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

По словам директора Института опережающих технологий Павла Герасина, «Школа Икс» предоставит претендентам полную свободу в вопросах конструирования и реализации учебных модулей.

«Мы планируем собрать на одной площадке неординарных педагогов, которые не только понимают важность трансформации инженерного образования, университетов в целом, но и готовы в нее включиться. Со своей стороны «Школа Икс» предложит преподавателям гибкие условия контракта и конкурентоспособную заработную плату, а также возможность проводить исследования и разработки в мультидисциплинарных командах, создавать новые учебные модули и решать задачи от индустриальных партнеров университета», — подчеркнул Павел Герасин.

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Отбор пройдет в два этапа. Заочный этап продлится до 1 июля. В это время ДГТУ будет принимать заявки от преподавателей и проводить онлайн-собеседования. Очный этап — проектно-аналитическая сессия — стартует 5 июля и продлится два дня. Руководителем проектной работы выступит модератор Московской школы управления «Сколково» Марк Мамрыкин.

Как уточнили в пресс-службе вуза, иногородним участникам частично компенсируют проезд до Ростова-на-Дону, а также предоставят места для проживания. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться по ссылке.

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