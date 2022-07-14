ДГТУ запустил онлайн-сервис для поступления в вуз. Им воспользовались более 12 тыс. абитуриентов
С начала приемной кампании, стартовавшей в ДГТУ 10 июня, более 12 тыс. абитуриентов воспользовались сервисом «Поступай онлайн» для подачи документов в вуз и его филиалы
Разработанный в ДГТУ сервис «Поступай онлайн» интегрировали в портал «Госуслуги». Абитуриенты могут воспользоваться им в личном кабинете. Его функционал позволяет сформировать весь пакет документов для зачисления в вуз: заполнить заявление, загрузить скан-версии документов, получить приглашение на дополнительные вступительные испытания и информацию о ходе приемной кампании.
Личный кабинет абитуриента доступен по ссылке. В разделе «Личный кабинет» необходимо заполнить информацию для регистрации. После подтверждения контактных данных откроется доступ к полноценному функционалу личного кабинета. Цифровой помощник — бот — подскажет, как верно внести информацию, и свяжет пользователя с колл-центром.
«Над разработкой сложного функционала команда трудилась девять месяцев. В процесс создания вовлекли специалистов из структурных подразделений проректоров Андрея Мозгового (проректора по стратегическому и цифровому развитию), Светланы Пономаревой (проректора по учебной работе и непрерывному образованию) и Владимира Колодкина (проректора по учебной работе), а также членов приёмной комиссии. Благодаря их участию нам удалось разработать удобный в использовании цифровой сервис, который обеспечивает сопровождение абитуриента на протяжении всего периода самоопределения — от принятия решения о выборе направления подготовки до издания приказа на зачисление в ДГТУ», — рассказала начальник Управления цифрового развития, кандидат технических наук, доцент Ольга Смирнова.
По ее словам, на сегодняшний день сервисом «Поступай онлайн» уже воспользовались более 12 тыс. человек.
Ранее Юга.ру рассказывали, что ДГТУ стал первым вузом России, где проведут проектно-аналитическую сессию по отбору преподавателей для инженерной школы. ДГТУ вошёл в рейтинг THE World University Rankings 2022, а ученые вуза разработали инновационную технологию уборки и переработки зерновых.