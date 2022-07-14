ДГТУ запустил онлайн-сервис для поступления в вуз. Им воспользовались более 12 тыс. абитуриентов

С начала приемной кампании, стартовавшей в ДГТУ 10 июня, более 12 тыс. абитуриентов воспользовались сервисом «Поступай онлайн» для подачи документов в вуз и его филиалы

Разработанный в ДГТУ сервис «Поступай онлайн» интегрировали в портал «Госуслуги». Абитуриенты могут воспользоваться им в личном кабинете. Его функционал позволяет сформировать весь пакет документов для зачисления в вуз: заполнить заявление, загрузить скан-версии документов, получить приглашение на дополнительные вступительные испытания и информацию о ходе приемной кампании.

Личный кабинет абитуриента доступен по ссылке. В разделе «Личный кабинет» необходимо заполнить информацию для регистрации. После подтверждения контактных данных откроется доступ к полноценному функционалу личного кабинета. Цифровой помощник — бот — подскажет, как верно внести информацию, и свяжет пользователя с колл-центром.

«Над разработкой сложного функционала команда трудилась девять месяцев. В процесс создания вовлекли специалистов из структурных подразделений проректоров Андрея Мозгового (проректора по стратегическому и цифровому развитию), Светланы Пономаревой (проректора по учебной работе и непрерывному образованию) и Владимира Колодкина (проректора по учебной работе), а также членов приёмной комиссии. Благодаря их участию нам удалось разработать удобный в использовании цифровой сервис, который обеспечивает сопровождение абитуриента на протяжении всего периода самоопределения — от принятия решения о выборе направления подготовки до издания приказа на зачисление в ДГТУ», — рассказала начальник Управления цифрового развития, кандидат технических наук, доцент Ольга Смирнова.

По ее словам, на сегодняшний день сервисом «Поступай онлайн» уже воспользовались более 12 тыс. человек.