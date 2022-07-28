В Адыгее в крупном ТЦ пройдет «Большая сортировка отходов»

Это ежемесячное мероприятие, которое проходит с марта 2021 года на крытой парковке за пунктом сортировки МЕГА каждое последнее воскресенье месяца с 11:00 до 15:00. Как сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра, акцию посещают от 150 до 350 человек и удаётся собрать от 1 до 3 тонн отходов, которые попадают на переработку, а не на полигон.

Что можно принести: макулатуру, стекло, тетрапак, пластик, металл, ткань и различную мелочёвку (пластиковые крышки, карты, зубные щётки, трубочки и дозаторы, фломастеры и ручки, блистеры от таблеток (без лекарств), тюбики от зубной пасты (разрезанные и промытые), упаковку дой-пак (чистую и промытую). Не принимают бамбуковые зубные щётки и насадки для электрических щёток)

К акции присоединится ООО «Агентство «Ртутная безопасность». Можно сдать следующие опасные отходы: батарейки, ртутные градусники, аккумуляторы, автомобильные шины, лекарственные препараты, лакокрасочные материалы (окислители, растворители и прочее), автохимию (горюче-смазочные материалы, антифризы и много едругое), бытовую и офисную электротехнику, провода и детали, люминесцентные лампы.

Всё перечисленное обезвредят и утилизируют, а часть собранных предметов вовлекут во вторичное использование. Акция только для физических лиц.

Предметы можно сдать 31 июля с 11:00 до 15:00 по адресу Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае расширили особо охраняемую территорию вокруг остатков древнего Сарматского моря. Соответствующее постановление 26 июля подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

А в Новороссийске хотят создать особо охраняемую природную территорию «Урочище Восьмая щель» площадью 172 га. Участок граничит на западе с Васильевкой, а на севере — с Приморским районом города.

Кроме того, в России запустили программу «Пять шагов для городов», чтобы жители могли предлагать свои идеи улучшения населённых пунктов. В ней есть пункт и про экологические инициативы.