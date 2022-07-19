Они требовали отставки правительства и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, проведения досрочных выборов. Также протестующие призывали освободить активиста и оперного певца Вадима Чельдиева, задержанного в Петербурге за распространение фейков о коронавирусе.

Как сообщали Юга.ру, 20 апреля 2020 года во Владикавказе более 1,5 тыс. человек вышли на стихийный митинг против режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 22 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по насилию против сотрудников Росгвардии и МВД (УК РФ ст. 213 ч. 2 и ст. 318 ч. 1). Следствие оценило численность митингующих в 2 тыс. человек.

Поэтому дело переквалифицировали на участие в массовых беспорядках (УК РФ ст. 212 ч. 2) и добавили обвинение в призывах к экстремизму (УК РФ ч. 2 ст. 280). Обвинение в насилии против полиции оставили только Чельдиеву, поскольку он будто бы сопротивлялся в полицейском автомобиле по дороге из Петербурга во Владикавказ.

20 апреля на митинге задержали более 100 человек. 65 из них подверглись административному аресту от двух до 15 суток. Более 20 стали фигурантами уголовных дел.

Из них Вадима Чельдиева, Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова признали организаторами протестов. Суд назначил Чельдиеву 10 лет колонии строгого режима, Чиркинову и Бесолову — по 8 лет. Дело Чельдиева о распространении фейков прекращено за истечением срока давности. Защита Чельдиева обжалует приговор, так как певец настаивает на полном оправдании — сообщил «Секрет фирмы» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.