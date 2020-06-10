Главреда ProUfu оштрафовали на 60 тыс. рублей за фейк про кладбище и коронавирус, хотя информацию подтвердили власти

В июне портал Уфы ProUfu сообщил об административном деле главного редактора за публикацию информации о коронавирусе, которую ранее подтвердила сама мэрия

Информацию о том, что на городском кладбище готовят 1000 мест для умерших от коронавируса, в начале апреля опубликовало издание «Коммерсант-Уфа». В тексте оно сослалось на источники в Комбинате спецобслуживания Уфы. 7 апреля сотрудница ProUfu обратилась к пресс-секретарю мэрии Марселю Байдавлетову через WhatsApp и попросила прокомментировать информацию о кладбище. Пресс-секретарь подтвердил ее, после чего журналистка передала комментарий корреспонденту издания для публикации на сайте. Также новость о кладбище опубликовали и другие СМИ, которые получили подтверждение у Байдавлетова. Однако на следующий день администрация Уфы разместила на своем сайте опровержение, ProUfu также опубликовали его. 10 апреля Роскомнадзор уведомил издание о необходимости удалить информацию, после чего ProUfu и остальные СМИ сняли публикацию.

Несмотря на это, управление Роскомнадзора начало вызывать представителей СМИ на составление протоколов об административной ответственности. В случае с ProUfu протокол составили в отношении главного редактора издания Тимура Алмаева. Его признали виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Распространение заведомо ложной информации). В постановлении суда, которое имеется в распоряжении портала Юга.ру, указано, что таким образом главный редактор создал угрозу причинения вреда и жизни граждан, имущества, а также создал угрозу массового беспорядка. Ему назначили штраф в размере 60 тыс. рублей. Редакция ProUfu отметила 9 июня, что протокол в отношении Алмаева был «по существу неправильным», так как отношения к тексту он не имел и принимал решение о публикации не он. Во-вторых, добавили журналисты, переписка велась с официальным представителем. Суду были представлены заверенные нотаурисом сообщения, однако он их не принял во внимание.

«Кроме всего прочего, сама ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ подразумевает наступление тяжких последствий, создающих угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности. Каким образом статья, носящая информационный характер и не содержащая призывы, вдруг создает угрозу, нам непонятно. Сам ход событий показал, что никаких последствий не наступило», — сообщили в редакции. Отметим, что во время заседания пресс-секретарь заявил, что его слова по поводу кладбища были не официальным комментарием, а только лишь личным общением . Он добавил, что мэрия дает официальные комментарии исключительно на письменные запросы с печатью и подписью редакторов СМИ. Однако, согласно ст. 39 закона о СМИ, запрос информации журналистом возможен как в устной, так и в письменной форме. Журналисты подчеркнули, что Байдавлетов лжет, так как мэрия давно практикует общение со СМИ через мессенджеры и просит присылать на почту не запрос, а сразу конкретные вопросы.