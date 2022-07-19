РНКБ за месяц подписал сделки по проектному финансированию строительных объектов площадью 150 тыс. кв. метров

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  • © Фото wirestock, unsplash.com
    © Фото wirestock, unsplash.com

В июне 2022 года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных проектов общей площадью около 150 тыс. кв. метров

В июне 2022 года РНКБ подписал сделки по финансированию строительных проектов общей площадью около 150 тыс. кв. метров на сумму более 8,2 млрд рублей. Сейчас на рассмотрении в банке находятся ещё 16 проектов общей площадью более 292,2 тыс. кв. метров на сумму 17,5 млрд рублей.

Начиная с 2019 года, после перехода на проектное финансирование по ФЗ-214, банк одобрил и подписал 57 сделок по проектам общей площадью 1,33 млн кв. метров на сумму более 62 млрд рублей.

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«Строительная отрасль является одной из приоритетных для российской экономики, а у нас есть все необходимые инструменты для своевременного финансирования строительных проектов, которые будут способствовать увеличению объемов недвижимости в регионах присутствия банка», — отметил вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

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Если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% годовых по госпрограмме «IT-ипотека», от 5% — по программе «Семейная ипотека», и от 6% — по программе «Господдержка 2020».

Более трети всех ипотечных кредитов в РНКБ с начала 2022 года выданы в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Кроме того, на сегодняшний день ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ — от 8% годовых.

Ранее Юга.ру писали, что за 6 месяцев 2022 года ежемесячное количество платежей в интернет-банке и мобильном приложении «РНКБ 24/7» увеличилось более чем на 30%.

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