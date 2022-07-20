«Неометрия» предложила ввести новые виды страхования для поддержки ипотечных заемщиков

Федеральный девелопер «Неометрия» предложил ввести новые виды страхования для поддержки ипотечных заемщиков

На круглом столе «Объемы стройки в 2022» с участием Минстроя РФ заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина сообщила, что спрос на недвижимость можно поддержать с помощью новых видов страхования заемщиков и программ от застройщиков.

«Правительство РФ предпринимает активные меры по поддержке спроса на приобретение недвижимости. Но не всегда этого достаточно. В данный момент большое количество людей не имеют возможности взять ипотеку. У потенциальных заемщиков мы наблюдаем тревожность относительно завтрашнего дня. Они не уверены, что своевременно смогут рассчитываться с банком, так как есть риски, в том числе потеря работы. Чтобы избежать этой тревожности, нужно использовать инструменты страхования. И в случае сокращения, и в случае увольнения по соглашению сторон и даже при снижении зарплатного уровня», — отметила Анна Сапегина.

Так же, чтобы жилье стало более доступным, федеральный девелопер «Неометрия» вводит программы рассрочки без первоначального взноса. Ранее рассрочку предлагали клиентам с первоначальным взносом 30%.

Анна Сапегина отметила, что снижение объема строительства в России по итогам текущего года не прогнозируется за счет большого количества объектов, работа на которых началась в 2019-2020 годах. Закупки материалов для стройплощадок осуществляли заранее, и сейчас они в большинстве случаев укомплектованы.

«Говоря о более далеких перспективах развития жилищного строительства, следует учитывать макроэкономические условия — ставку ЦБ, доходы населения, инфляцию, а также специфические для строительной отрасли факторы — импортозамещение материалов, технологий и оборудования, отток мигрантов, возможности получения застройщиками проектного финансирования на выгодных условиях», — добавила заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия».

Эксперт также пояснила, что объемы строительства и ввода жилья в 2023 году, вероятнее всего, останутся на текущем уровне из-за объектов, возведение которых началось в 2020–2021 годах. В дальнейшем возможно некоторое снижение показателей — количество строительных проектов, стартовавших в 2022 году, пока уступает объему предыдущих лет.

Объем ввода жилья в эксплуатацию в России за январь-май 2022 года вырос на 54,6% по сравнению с прошлогодним периодом. Объем жилищного строительства в 2021 году составил 92,6 млн кв. м. в — это максимум в истории российского рынка.