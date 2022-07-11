Федеральный девелопер «Неометрия» получил участок на Луне

Федеральный девелопер «Неометрия» получил в подарок участок на Луне площадью более 4 тыс. кв. метров

«Неометрия» получила участок на Луне площадью более 4 тыс. кв. метров. Такой подарок компании сделало одно из российских строительных СМИ — Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) в честь ее 12-летия работы на российском рынке недвижимости.

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик вручил сертификат на собственность директору по инвестициям компании Alias Group и входящей в нее «Неометрии» Юлии Сидской.

«Сюрприз от нашего партнера оказался необычным. Начать строительство на Луне — хорошая идея, но сначала нужно просчитать количество требуемых инвестиций и рентабельность. Если серьезно, Луна давно воспринимается разными странами мира как потенциальный объект для застройки. Многие страны, в том числе и Россия, запустили свои «лунные» программы по освоению спутника Земли», — отметила Юлия Сидская.

«Мы видим, как СК «Неометрия» растет, применяет на своих объектах инновационные технологии и передовые подходы. Конечно, говорить о застройке Луны жилой и коммерческой недвижимостью рано. Наш сувенир — это пожелание реализовывать и в будущем сложные и амбициозные проекты. Желаю компании стабильности, прибыльности и новых космических горизонтов в работе», — сказал Кирилл Холопик.

Федеральный девелопер «Неометрия» возводит жилье в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Ростове-на-Дону и Геленджике. За 12 лет застройщик сдал в срок 27 объектов, общая площадь реализованных проектов — более 1 млн кв. метров, а в стадии запуска — еще 1,1 млн кв. метров. В ближайшее время компания планирует начать строительство в Москве и Крыму.

Ежегодно проекты компании становятся участниками и победителями престижных отраслевых конкурсов. Среди достижений — победы в премиях «Топ ЖК», Urban Awards и CREDO.

При возведении жилья «Неометрия» комплексно развивает территории, строит соцобъекты — детские сады и школы. Кроме того, по соглашению с городскими и региональными органами власти компания благоустраивает земельные участки и прилегающую территорию. Один их таких проектов — реконструкция набережных реки Кудепста в рамках возведения первой и второй очередей ЖК «Флора» в Сочи.