«Неометрия» отметила 12-летие работы на строительном рынке России

Федеральный девелопер «Неометрия» отметил 12-летие работы на строительном рынке страны

Федеральный девелопер «Неометрия» отметил 12-летие работы на строительном рынке. Компания реализует проекты комфорт-, бизнес- и премиум-класса и осуществляет комплексное развитие территорий в пяти городах РФ — Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Геленджике.

Федеральный девелопер «Неометрия» работает на рынке ЮФО с 2010 года, с 2020 года — входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. За 12 лет застройщик сдал в срок 27 объектов, общая площадь уже построенных проектов — более 1 млн кв. метров, в стадии запуска — еще 1,1 млн кв. метров. В жилых комплексах девелопера проживают более 30 тыс. семей. В компании работает более 1 тыс. человек.

«За 12 лет компания добилась больших успехов и стала одним из лидеров строительного рынка не только в Краснодарском крае, но и в Южном федеральном округе. К примеру, в Сочи и Новороссийске «Неометрия» уверенно занимает первое место по объему строящегося жилья. В настоящий момент мы активно расширяем географию присутствия. В планах компании — реализация проектов в других регионах, в частности, в Москве и на полуострове Крым. В то же самое время показатель объема для нас не является ключевым показателем, приоритет — качество каждого реализованного проекта, клиентоориентированность и забота о комфорте собственников квартир, проживающих в наших жилых комплексах», — отметил основатель компании Борис Юнанов.

Одна из важнейших задач для «Неометрии» — повышать качество жизни клиентов, создавать среду, которая напрямую влияет на их здоровье и долголетие, ментальное благополучие и безопасность. Для реализации этой цели девелопер не только выбирает лучшие локации в экологически чистых районах городов и постоянно внедряет новые строительные технологии, но и совершенствует широкую экосистему сервисов для максимально комфортной жизни как владельцев недвижимости, так и будущих покупателей.

«При создании экосистемы мы делаем акцент на сервисной составляющей. Компания постоянно расширяет, развивает и совершенствует набор услуг для комфорта жителей. Сегодня наши клиенты могут воспользоваться удобными сервисами дистанционного оформления сделок и страхования недвижимости, выгодными возможностями от банков-партнеров. Также в их распоряжении — широкий перечень услуг от управляющих компаний, работающих согласно самым высоким российским и мировым стандартам качества обслуживания. Кроме того, реализуя новые проекты, мы всегда хотим получить обратную связь от клиентов и понять, что мы можем улучшить, а затем воплощаем в жизнь пожелания. На наш взгляд, клиентоориентированность — важнейшее конкурентное преимущество любой компании, которая уже является или только хочет стать одним из лидеров рынка в своей области. Борьбу за потребителя возможно выиграть, лишь учитывая ожидания и пожелания клиента», — отметила генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Надежда Барачина.

Ежегодно проекты компании становятся участниками и победителями престижных отраслевых конкурсов. Среди достижений — победы в премиях «Топ ЖК», Urban Awards и CREDO.

Помимо строительства объектов жилой недвижимости и гостиничных комплексов «Неометрия» осуществляет комплексное благоустройство территорий и реализует соцпроекты, среди которых — реконструкция набережных, строительство дорог и транспортных развязок, школ и детских садов. Важное значение для компании имеют благотворительные инициативы, направленные на помощь людям с ограниченными возможностями, особенно детям, а также строительство детских центров, ремонт и благоустройство общеобразовательных учреждений и храмов, восстановление мемориалов и памятников архитектуры.