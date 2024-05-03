В горах Ингушетии нашли древний подземный склеп

Ингушетия

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  • © Скриншот фото с сайта zapovednikri.ru
    © Скриншот фото с сайта zapovednikri.ru

Инспектор Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии обнаружил подземное камерное строение из камня в башенном комплексе Цори

Предположительно, это древний склеп. Во время очередного обхода его нашли возле двух надземных усыпальниц, расположенных рядом с проезжей частью.

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«Небольшой лаз прямоугольной формы был прикрыт большим валуном, отодвинув который работник обнаружил входное отверстие подземного каменного склепа, с сохранившимися костными останками внутри», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

После проведения соответствующих работ находку включат в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Сейчас в горной Ингушетии проводят инвентаризацию объектов культурного наследия для выявления их фактического наличия и обеспечения сохранности.

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В горах Ингушетии нашли древний подземный склеп

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