В горах Ингушетии нашли древний подземный склеп

Инспектор Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии обнаружил подземное камерное строение из камня в башенном комплексе Цори

Предположительно, это древний склеп. Во время очередного обхода его нашли возле двух надземных усыпальниц, расположенных рядом с проезжей частью.

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«Небольшой лаз прямоугольной формы был прикрыт большим валуном, отодвинув который работник обнаружил входное отверстие подземного каменного склепа, с сохранившимися костными останками внутри», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника. После проведения соответствующих работ находку включат в перечень выявленных объектов культурного наследия республики. Сейчас в горной Ингушетии проводят инвентаризацию объектов культурного наследия для выявления их фактического наличия и обеспечения сохранности.