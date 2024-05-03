В горах Ингушетии нашли древний подземный склеп
Инспектор Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии обнаружил подземное камерное строение из камня в башенном комплексе Цори
Предположительно, это древний склеп. Во время очередного обхода его нашли возле двух надземных усыпальниц, расположенных рядом с проезжей частью.
Читайте также:
«Небольшой лаз прямоугольной формы был прикрыт большим валуном, отодвинув который работник обнаружил входное отверстие подземного каменного склепа, с сохранившимися костными останками внутри», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
После проведения соответствующих работ находку включат в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.
Сейчас в горной Ингушетии проводят инвентаризацию объектов культурного наследия для выявления их фактического наличия и обеспечения сохранности.
Как писали Юга.ру, дагестанец Тагирбек Асланов разработал нейросеть для прогнозирования оценок для школьников. Сейчас она работает с 4% погрешности — менее 0,3 балла в пятибалльной системе.