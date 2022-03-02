СК «Неометрия» запустила продажу недвижимости в рассрочку

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Никиты Черникова
    © Фото Никиты Черникова

с 1 марта 2022 года СК «Неометрия» запустила продажу квартир и коммерческих помещений по системе рассрочки платежей от застройщика

Клиенты СК «Неометрия» смогут приобрести жилье в любом строящемся комплексе, воспользовавшись рассрочкой. Минимальный первоначальный взнос составит 30% от общей стоимости недвижимости. Последующие платежи до ввода дома в эксплуатацию рассчитываются как ипотечные, индивидуально для каждого клиента и в зависимости от условий сделки.

Клиенту не потребуется одобрения ипотеки в банке, подтверждения его платежеспособности и обязательного страхования. Договор рассрочки предоставляет рефинансирование и действует до окончания строительства объекта, срок последнего платежа совпадает со сдачей дома.

  • © Фото Никиты Черникова
    © Фото Никиты Черникова
  • © Фото Никиты Черникова
    © Фото Никиты Черникова

«На фоне повышения ключевой ставки Центробанка России мы разработали программу рассрочки на приобретение недвижимости в строящихся объектах. Несмотря на внешние изменения, наша компания старается сохранить максимально выгодные условия для покупки. Сотрудники офисов продаж помогут оформить сделку в самые короткие сроки», — отметила директор СК «Неометрия» Надежда Барачина.

Список строящихся объектов СК «Неометрия»:

ЖК «Отражение» (Краснодар) — сдача III квартал 2022 года;

ЖК «Флора» (Сочи) — сдача II квартал 2023 года;

ЖК «Фрукты» (Сочи) — сдача IV квартал 2022 года;

ЖК «Вместе» (Ростов-на-Дону) — сдача II квартал 2023 года;

Микрорайон «Южане» (Краснодар)— сдача IV квартал 2023 года;

ЖК «Облака» (Новороссийск) — сдача I квартал 2024 года;

ЖК «Улыбка» (Краснодар) — сдача III квартал 2024 года;

«Нескучный сад» (Сочи) — сдача II квартал 2024 года.

Для оформления рассрочки необходимо предоставить: паспорт, СНИЛС, ИНН. За более подробной информацией и точным расчетом обращайтесь в офисы продаж компании или по телефону +7 (800) 777-72-93.

Как сообщали ранее Юга.ру, СК «Неометрия» начала выдачу ключей владельцам квартир в ЖК «Фрукты».

Жилье Недвижимость Строительство

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