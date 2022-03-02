СК «Неометрия» запустила продажу недвижимости в рассрочку

с 1 марта 2022 года СК «Неометрия» запустила продажу квартир и коммерческих помещений по системе рассрочки платежей от застройщика

Клиенты СК «Неометрия» смогут приобрести жилье в любом строящемся комплексе, воспользовавшись рассрочкой. Минимальный первоначальный взнос составит 30% от общей стоимости недвижимости. Последующие платежи до ввода дома в эксплуатацию рассчитываются как ипотечные, индивидуально для каждого клиента и в зависимости от условий сделки.

Клиенту не потребуется одобрения ипотеки в банке, подтверждения его платежеспособности и обязательного страхования. Договор рассрочки предоставляет рефинансирование и действует до окончания строительства объекта, срок последнего платежа совпадает со сдачей дома.