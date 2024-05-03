В Краснодаре состоится шоу «Писатели-мистики и напитки дьявола»
В Краснодаре 12 мая пройдет вечер антистендапа «Писатели-мистики и напитки дьявола» (18+)
Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать истории и разбирать их последующее влияние на простых людей.
Программа:
- Из чего вырос мистицизм Эдгара По?
- Почему у Николая Гоголя оживает чертовщина и что она же с ним сотворила?
- Что произошло в сознании Говарда Лавкрафта?
- Откуда взялся Воланд и почему Михаил Булгаков не мог не написать роман «Мастер и Маргарита»?
- С какой материей работает Стивен Кинг?
- Почему продать душу за талант намного проще, чем кажется?
Начало в 17:00. Стоимость участия 3500 рублей, напитки и закуски в духе обсуждаемой эпохи включены. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Бар «Детектив, где вы?» находится по адресу улица Красноармейская, 45.
Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «Монитор на Красной площади» анонсировал «Волшебные вечера» в мае.