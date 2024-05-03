В Краснодаре состоится шоу «Писатели-мистики и напитки дьявола»

В Краснодаре 12 мая пройдет вечер антистендапа «Писатели-мистики и напитки дьявола» (18+)

Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать истории и разбирать их последующее влияние на простых людей.

Программа:

Из чего вырос мистицизм Эдгара По?

Почему у Николая Гоголя оживает чертовщина и что она же с ним сотворила?

Что произошло в сознании Говарда Лавкрафта?

Откуда взялся Воланд и почему Михаил Булгаков не мог не написать роман «Мастер и Маргарита»?

С какой материей работает Стивен Кинг?

Почему продать душу за талант намного проще, чем кажется?

Начало в 17:00. Стоимость участия 3500 рублей, напитки и закуски в духе обсуждаемой эпохи включены. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Бар «Детектив, где вы?» находится по адресу улица Красноармейская, 45.