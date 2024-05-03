В Краснодаре состоится шоу «Писатели-мистики и напитки дьявола»

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре 12 мая пройдет вечер антистендапа «Писатели-мистики и напитки дьявола» (18+)

Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать истории и разбирать их последующее влияние на простых людей.

Программа:

  • Из чего вырос мистицизм Эдгара По?
  • Почему у Николая Гоголя оживает чертовщина и что она же с ним сотворила?
  • Что произошло в сознании Говарда Лавкрафта?
  • Откуда взялся Воланд и почему Михаил Булгаков не мог не написать роман «Мастер и Маргарита»?
  • С какой материей работает Стивен Кинг?
  • Почему продать душу за талант намного проще, чем кажется?

Начало в 17:00. Стоимость участия 3500 рублей, напитки и закуски в духе обсуждаемой эпохи включены. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Бар «Детектив, где вы?» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «Монитор на Красной площади» анонсировал «Волшебные вечера» в мае.

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