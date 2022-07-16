В Краснодарском крае снова пробки по дороге к морю

16 июля люди снова стоят в пробках в Сочи и на границе с Абхазией, у Горячего Ключа, Крымска и Афипского

Как писали Юга.ру, каждые выходные в Краснодарском крае автомобилисты стоят в многочасовых пробках по популярным направлениям — обычно в сторону Чёрного моря. Несмотря на обещание дождливых и жарких выходных, поток автомобилей 16 июля не снизился. Так, жители приграничных территорий между Сочи и Абхазией жалуются на шумные утренние заторы с туристическими автобусами и автомобилями.

К 14:30 сервис «Яндекс.Карты» всё ещё фиксирует пробку в этом районе.

Пробка на границе России и Абхазии © Скриншот сайта «Яндекс.Карты», yandex.ru/maps

Напомним, 10 июля в сети появилось видео со скоплением машин на подъезде к озеру Рица в Абхазии. Очевидцы называли пробку «несусветнейшим коллапсом» и сообщали, что не могут пройти к озеру даже пешком. Кроме российско-абхазской границы автомобилисты столкнулись с традиционными сложностями по дороге к Горячему Ключу из Краснодара. На этой неделе пробка там образовалась даже в будний день. По данным очевидцев, в этот раз пробка растянулась на несколько часов и не рассосалась к обеду.

Сервис «Яндекс.Карты» показывает её и в 14:30.

Пробка около Горячего Ключа © Скриншот сайта «Яндекс.Карты», yandex.ru/maps

Также, судя по картам, высокобалльные пробки заблокировали движение вдоль побережья в Сочи и Джубге, в районе Крымска и посёлка Афипского, в сторону Крыма.

В начале июля мужчина напал на машину с девушками, которые застряли в пробке по трассе Новороссийск-Геленджик. Они обратились в полицию. Чтобы разрешить проблему с пробками, на Кубани строят километровый мост рядом с Темрюком на трассе А-289. Он станет частью дороги, по которой от Краснодара до Крыма можно будет доехать за два часа.