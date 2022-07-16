В Краснодарском крае снова пробки по дороге к морю

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

16 июля люди снова стоят в пробках в Сочи и на границе с Абхазией, у Горячего Ключа, Крымска и Афипского

Как писали Юга.ру, каждые выходные в Краснодарском крае автомобилисты стоят в многочасовых пробках по популярным направлениям — обычно в сторону Чёрного моря. Несмотря на обещание дождливых и жарких выходных, поток автомобилей 16 июля не снизился.

Так, жители приграничных территорий между Сочи и Абхазией жалуются на шумные утренние заторы с туристическими автобусами и автомобилями. 

К 14:30 сервис «Яндекс.Карты» всё ещё фиксирует пробку в этом районе. 

  • Пробка на границе России и Абхазии © Скриншот сайта «Яндекс.Карты», yandex.ru/maps
    Пробка на границе России и Абхазии © Скриншот сайта «Яндекс.Карты», yandex.ru/maps

Напомним, 10 июля в сети появилось видео со скоплением машин на подъезде к озеру Рица в Абхазии. Очевидцы называли пробку «несусветнейшим коллапсом»  и сообщали, что не могут пройти к озеру даже пешком.

Кроме российско-абхазской границы автомобилисты столкнулись с традиционными сложностями по дороге к Горячему Ключу из Краснодара. На этой неделе пробка там образовалась даже в будний день.

По данным очевидцев, в этот раз пробка растянулась на несколько часов и не рассосалась к обеду. 

Сервис «Яндекс.Карты» показывает её и в 14:30.

  • Пробка около Горячего Ключа © Скриншот сайта «Яндекс.Карты», yandex.ru/maps
    Пробка около Горячего Ключа © Скриншот сайта «Яндекс.Карты», yandex.ru/maps

Также, судя по картам, высокобалльные пробки заблокировали движение вдоль побережья в Сочи и Джубге, в районе Крымска и посёлка Афипского, в сторону Крыма.

В начале июля мужчина напал на машину с девушками, которые застряли в пробке по трассе Новороссийск-Геленджик. Они обратились в полицию.

Чтобы разрешить проблему с пробками, на Кубани строят километровый мост рядом с Темрюком на трассе А-289. Он станет частью дороги, по которой от Краснодара до Крыма можно будет доехать за два часа.

Для тех, кого не вдохновляет берег моря после долгой дороги, Юга.ру пишут об альтернативах лежачему отдыху: например, где найти лавандовые поля или как добраться до лотосовых озёр.

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