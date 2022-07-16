В Новороссийске сгнила труба очистных сооружений «Транснефти». В мэрии сказали, что угрозы природе нет
В Новороссийске обнаружили неисправность трубы «Транснефти», через которую сливали сточные воды в море
15 июля телеграм-канал «ЧП Новороссийск» опубликовал видео с пляжа «Барбарина». Подписчик рассказал администраторам канала, что запечатленная на нём труба «Транснефти» сгнила. Поэтому стоки выходят не глубоко под водой, а разбрызгиваются.
В мэрии Новороссийска объяснили, что специалисты «Черномортранснефти» обнаружили разгерметизацию водопровода 13 июля, когда через трубу в районе Сухумского шоссе сливали очищенные хозяйственно-бытовые воды из пруда-накопителя. Плановый сброс воды остановили, чтобы отремонтировать трубу.
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В администрации города также подчеркнули, что сточные воды, которые попали в море, прошли полный цикл очистки и соответствуют нормам допустимого сброса в водные объекты. Угрозу для окружабщей среды неисправный водопровод не представляет.
Напомним, в июне Росприроднадзор сообщал о разливе нефти в районе перевалочного комплекса компании «Черномортранснефть».
В марте суд обязал «Водоконал» Сочи выплатить 5,5 млн рублей за сброс неочищенных сточных вод. Сами коммунальщики считают, что не загрязняли Чёрное море. В мае суд потребовал у мэрии Краснодара не сливать сточные воды в Карасун.