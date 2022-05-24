Суд обязал мэрию Краснодара прекратить сбрасывать сточные воды в Карасун

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минприроды через суд требует от администрации Краснодара прекратить сбрасывать сточные воды в районе Дмитриевской дамбы и построить там нормальную канализацию

24 мая объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Минприроды РФ через суд потребовало подключить канализацию на Дмитриевской дамбе к централизованной системе водоотведения. Сейчас там дождевая вода сбрасывается в Карасун. Из-за этого в пруду значительно превышены предельно допустимые концентрации железа, нефтепродуктов, азота, нитратов.

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Озеро имеет статус особо охраняемой территории — памятника природы краевого значения, однако сточные воды туда продолжают сливаться. Первомайский районный суд вынес решение в пользу Минприроды РФ, но чиновники подали апелляцию.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение Первомайского районного суда и оставила решение без изменений. Оно вступило в силу.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара объяснили, как Карасуны превратились из озер в пруды.

Краснодар Министерство природных ресурсов и экологии РФ Суд Экология

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