Росприроднадзор сообщил о разливе нефтепродуктов под Новороссийском

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

6 июня Росприроднадзор написал, что на пляже Барбарина в районе перевалочного комплекса «Шесхарис» в грунте нашли следы разлива нефтепродуктов

В официальном телеграм-аккаунте ведомства опубликовали пост об экологическом происшествии в районе перевалочного комплекса компании АО «Черномортранснефть». Туда выехали сотрудники службы, факт разлива нефтепродуктов подтвердился. Загрязнение нашли в грунте, но не в акватории моря.

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«При визуальном осмотре следов нефтепродуктов в акватории Черного моря необнаружено. Специалисты ЦЛАТИ оперативно выехали на место, где произвели забор проб», — говорится в сообщении.

В пресс-службе АО «Черномортранснефть» заявили, что участок загрязнения находится за пределами перевалочного комплекса «Шесхарис». На самом комплексе не нашли повреждений, которые бы могли привести к разливу нефтепродуктов. 

«На загрязненном участке в общей сложности установлено 80 метров боновых заграждений для сбора радужной пленки с поверхности воды, а также пять устройств перехватывающих дренажей*», — говорится в сообщении компании.

[так делают, чтобы нефтепродукты не попали в море через ручей, — Юга.ру].

Новороссийск Разлив нефти Экология

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