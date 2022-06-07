Росприроднадзор сообщил о разливе нефтепродуктов под Новороссийском

6 июня Росприроднадзор написал, что на пляже Барбарина в районе перевалочного комплекса «Шесхарис» в грунте нашли следы разлива нефтепродуктов

В официальном телеграм-аккаунте ведомства опубликовали пост об экологическом происшествии в районе перевалочного комплекса компании АО «Черномортранснефть». Туда выехали сотрудники службы, факт разлива нефтепродуктов подтвердился. Загрязнение нашли в грунте, но не в акватории моря.

«При визуальном осмотре следов нефтепродуктов в акватории Черного моря необнаружено. Специалисты ЦЛАТИ оперативно выехали на место, где произвели забор проб», — говорится в сообщении. В пресс-службе АО «Черномортранснефть» заявили, что участок загрязнения находится за пределами перевалочного комплекса «Шесхарис». На самом комплексе не нашли повреждений, которые бы могли привести к разливу нефтепродуктов.

«На загрязненном участке в общей сложности установлено 80 метров боновых заграждений для сбора радужной пленки с поверхности воды, а также пять устройств перехватывающих дренажей*», — говорится в сообщении компании.