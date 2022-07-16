В Краснодарском крае разбился самолёт. Есть погибшие
Вечером 15 июля при крушении самолёта в Краснодарском крае погибли два человека
Вечером 15 июля в станице Прочноокопской Новокубанского района самолёт-«кукурузник» АН-2 столкнулся с линией электропередачи и упал при посадке. По данным следствия, это произошло около 21:30.
Спасатели получили уведомление о крушении в 22:30. Через минуту на место выехал Новокубанский пожарно-спасательный гарнизон. На месте специалисты выяснили, что самолёт при падении не повредил строения и не загорелся.
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В ликвидации последствий участвовали 4 машины и 31 человек.
Информацию о пострадавших и погибших в МЧС не сообщили. Следственный комитет по Краснодарскому краю подтвердил, что от полученных травм скончались пилот «кукурузника» и его 71-летний пассажир. По факту крушения легкомоторного самолёта следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Как писали Юга.ру, 21 июня на границе между Ростовской областью и Украиной разбился самолет Су-25, пилот погиб. В августе 2021 года в Турции рухнул российский пожарный самолет с тремя жителями Кубани. Ранее пилота вертолета, который упал во двор частного дома в Сочи, приговорили к 5 годам колонии-поселения.