В Краснодарском крае разбился самолёт. Есть погибшие

Вечером 15 июля при крушении самолёта в Краснодарском крае погибли два человека

Вечером 15 июля в станице Прочноокопской Новокубанского района самолёт-«кукурузник» АН-2 столкнулся с линией электропередачи и упал при посадке. По данным следствия, это произошло около 21:30.

Спасатели получили уведомление о крушении в 22:30. Через минуту на место выехал Новокубанский пожарно-спасательный гарнизон. На месте специалисты выяснили, что самолёт при падении не повредил строения и не загорелся.

В ликвидации последствий участвовали 4 машины и 31 человек. Информацию о пострадавших и погибших в МЧС не сообщили. Следственный комитет по Краснодарскому краю подтвердил, что от полученных травм скончались пилот «кукурузника» и его 71-летний пассажир . По факту крушения легкомоторного самолёта следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).