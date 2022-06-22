В Ростовской области на границе с Украиной разбился самолет Су-25. Пилот погиб

21 июня в Ростовской области разбился самолёт Су-25. Южный военный округ сообщил, что это был «плановый учебно-тренировочный полёт»

Вечером 21 июня в Ростовской области военный самолет Су-25 потерпел крушение. Информацию агентству «РИА Новости» подтвердили в пресс-службе Южного военного округа. Штурмовик упал в безлюдном месте, разрушений нет. Как сообщает сайт 161.ру, крушение произошло недалеко от поселка Маньково-Калитвенское Чертковского района.