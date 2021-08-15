Днем 14 августа в Турции разбился российский самолет-амфибия, направленный для борьбы с пожарами. Погибли все восемь членов экипажа

14 августа около 15:10 в Турции разбился пожарный самолет Бе-200, который Турция арендовала для тушения лесных пожаров. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в горах города Кахраманмараш, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипаж состоял из восьми человек: пять из России, трое — представители Министерства лесного хозяйства Турции. Все погибли. Причины произошедшего пока неизвестны.

Трое членов экипажа были жителями Краснодарского края. Об этом вечером 14 августа сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«На борту находилось трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами», — написал Кондратьев.

Губернатор выразил соболезнование и поддержку семьям погибших.