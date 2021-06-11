Пилота вертолета, который упал во двор частного дома в Сочи, приговорили к 5 годам колонии-поселения
Адлерский районный суд Сочи 10 июня вынес приговор командиру вертолета, который с туристами на борту потерпел крушение в 2016 году
Напомним, 1 ноября 2016 года вертолет Eurocopter упал во двор частного дома на улице Цимлянской. Погиб член экипажа, четыре человека пострадали. Позже в больнице скончался один из пассажиров. Минтранс предположил, что вертолет мог незаконно устраивать для туристов платные экскурсионные полеты. Основной версией аварии сначала назвали неисправность бортовых систем.
21 сентября 2020 года следователи сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении командира судна. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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Следствие установило, что вертолет следовал по маршруту Олимпийский парк — гора Ахун — Красная Поляна с пятью пассажирами на борту. Приближаясь к береговой линии над Адлером, командир привел судно в предельный режим работы и не предпринял мер для обеспечения безопасности пассажиров и сохранности полета.
В результате крушения вертолета погибли два пассажира, еще три получили тяжкий вред здоровью. Собственник судна понес ущерб в размере более 53 млн рублей. Командир свою вину не признал, следователи направили дело в суд.
10 июня 2021 года пресс-служба Краснодарского краевого суда сообщила, что Адлерский районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело в отношении пилота вертолета, 60-летнего жителя Томской области. В судебном заседании мужчина свою вину отрицал. Тем не менее суд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии-поселения. Также с него взыскали 3,5 млн рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.