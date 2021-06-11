Пилота вертолета, который упал во двор частного дома в Сочи, приговорили к 5 годам колонии-поселения

Адлерский районный суд Сочи 10 июня вынес приговор командиру вертолета, который с туристами на борту потерпел крушение в 2016 году

Напомним, 1 ноября 2016 года вертолет Eurocopter упал во двор частного дома на улице Цимлянской. Погиб член экипажа, четыре человека пострадали. Позже в больнице скончался один из пассажиров. Минтранс предположил, что вертолет мог незаконно устраивать для туристов платные экскурсионные полеты. Основной версией аварии сначала назвали неисправность бортовых систем.

21 сентября 2020 года следователи сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении командира судна. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.