Жители нескольких районов Краснодара снова услышали громкие звуки в небе. Что это за «хлопки»?

15 июля сразу в нескольких микрорайонах Краснодара были слышны резкие раскатистые звуки в небе над городом

Днём 15 июля в небе над Краснодаром с разницей примерно в час раздались громкие раскатистые звуки, похожие на взрыв или удар грома. По сообщению жителей города, резкие хлопки были слышны в Юбилейном микрорайоне, на Гидрострое, в районе Восточно-Кругликовской улицы, Садового моста и завода ЗИП. В комментариях к постам в соцсетях люди писали, что в Северском районе и в поселке Яблоновском в некоторых домах дрожали стёкла.

В пресс-службе краевого МЧС на запрос от корреспондента Юга.ру ответили, что информации о хлопках к ним не поступало. В пресс-службе администрации города не смогли объяснить это явление.

«По информации ЕДДС, в Краснодаре по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112» и 050 сообщений о хлопках и происшествиях не поступало».

Утром 15 июля на официальном портале администрации Горячего Ключа появилась информация о том, что на военном полигоне Молькино начались учения.

«До 1 декабря текущего года на полигоне в/ч 31580 проводятся занятия по огневой подготовке: тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения артиллерии, стрельбищ танков и БМП».

О странных хлопках, которые слышат жители Краснодара и ближайших районов, Юга.ру уже писали.

16 июня администрация Горячего Ключа объяснила резкие звуки, как следствие преодоления самолётом звукового барьера.

21 июня администрация Динского района попросила жителей не паниковать, объяснив также резкие звуки преодолением сверхзвукового барьера воздушными судами, которые проходят высоко в небе.

С начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля в Краснодарском крае остаются закрытыми три аэропорта в Краснодаре, Анапе и Геленджике.