Звуки взрывов в Краснодарском крае снова объяснили пролетающими самолетами

21 июня жители Краснодара услышали громкий звук, напоминающий взрыв. В прошлые раз такие «хлопки» в небе слышали жители Краснодара и Горячего Ключа 16 июня

В Краснодаре 21 июня в разных частях города был слышен громкий звук, напоминающий взрыв. Горожане жаловались, что у них задрожали стекла в окнах, у кого-то начала колыхаться занавеска.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю это явление никак не прокомментировали. Вечером 21 июня газета РВС Динского района опубликовала обращение к жителям от начальника МЧС района Максима Кустова.

«В последние несколько дней на телефон горячей линии приходит много звонков с вопросами о мощных взрывах, которые слышны не только на территории Динского района. Данные «взрывы» слышны по причине преодоления сверхзвукового барьера воздушными судами, которые проходят высоко в небе над территорией Динского района. Попрошу жителей не волноваться и не паниковать», — сказал Максим Кустов.

Ранее Юга.ру писали, что аналогичные «взрывы» слышали жители пригорода Краснодара и Горячего Ключа 16 июня. Тогда в местной администрации также заявили, что это звуки самолетов.