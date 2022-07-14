В Анапе арестовали пляжных фотографов с енотами

После публикации видео фотографов с животными в соцсетях Анапы полиция нашла их на набережной и задержала. В соцсетях говорят, что это уже не в первый раз

13 июля в социальных сетях появился пост, где на видео были сняты пляжные фотографы с животными. Они предлагали отдыхающим сделать снимки с енотами. Как отметили авторы поста, фотографов постоянно задерживает полиция, но они приходят на набережную снова.

Привлекают фотографов чаще всего по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», предусмотрен штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Вечером 13 июля полиция Анапы отчиталась, что задержала фотографов с енотами. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по городу проводят проверку в отношении троих граждан 26, 19 и 18 лет. По результатам проверки мужчинам грозит административный штраф. Если будет доказано, что животные содержались в ненадлежащих условиях, их изымут.

Юга.ру рассказывали о проблеме пляжных фотографов, которые издеваются над животными, чтобы заработать. В 2017 году в Геленджике был задержан хозяин розовых собак. Он построил бизнес на фото с хаски, которых регулярно окрашивал в розовый цвет. При этом животные весь световой день «работали» на пляже моделями, часто без нормальной еды и воды.

В 2019 году в Геленджике у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота, некоторые были в тяжелом состоянии. В этом же году в Сочи, после нескольких громких случаев жестокого обращения с животными жители создали петицию и потребовали законодательно запретить такой фотобизнес.

В 2022 году Госдума по инициативе комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды приняла новые положения административного кодекса. В силу они вступят к концу 2022 года. Штраф за нарушение правил содержания животных и за разведение запрещенных животных вырастет. Пляжные фотографы, которые предлагают тигрят, птиц или обезьян, будут платить до 100 тыс. рублей, либо компенсировать штраф исправительными работами.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике проводят рейды против аниматоров в костюмах животных.