В Анапе арестовали пляжных фотографов с енотами
После публикации видео фотографов с животными в соцсетях Анапы полиция нашла их на набережной и задержала. В соцсетях говорят, что это уже не в первый раз
13 июля в социальных сетях появился пост, где на видео были сняты пляжные фотографы с животными. Они предлагали отдыхающим сделать снимки с енотами. Как отметили авторы поста, фотографов постоянно задерживает полиция, но они приходят на набережную снова.
Вечером 13 июля полиция Анапы отчиталась, что задержала фотографов с енотами. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по городу проводят проверку в отношении троих граждан 26, 19 и 18 лет. По результатам проверки мужчинам грозит административный штраф. Если будет доказано, что животные содержались в ненадлежащих условиях, их изымут.
Привлекают фотографов чаще всего по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», предусмотрен штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.
Юга.ру рассказывали о проблеме пляжных фотографов, которые издеваются над животными, чтобы заработать. В 2017 году в Геленджике был задержан хозяин розовых собак. Он построил бизнес на фото с хаски, которых регулярно окрашивал в розовый цвет. При этом животные весь световой день «работали» на пляже моделями, часто без нормальной еды и воды.
В 2019 году в Геленджике у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота, некоторые были в тяжелом состоянии. В этом же году в Сочи, после нескольких громких случаев жестокого обращения с животными жители создали петицию и потребовали законодательно запретить такой фотобизнес.
В 2022 году Госдума по инициативе комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды приняла новые положения административного кодекса. В силу они вступят к концу 2022 года. Штраф за нарушение правил содержания животных и за разведение запрещенных животных вырастет. Пляжные фотографы, которые предлагают тигрят, птиц или обезьян, будут платить до 100 тыс. рублей, либо компенсировать штраф исправительными работами.
Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике проводят рейды против аниматоров в костюмах животных.