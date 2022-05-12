Мэрию Геленджика «достала» «плюшевая живность». Там собираются проводить рейды против аниматоров в костюмах животных

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия и полиция Геленджика будут следить, чтобы на набережной не было аниматоров, вымогающих деньги за фото

В телеграм-канале мэрии Геленджика написали, что на набережной города аниматоры в различных костюмах снова пристают к отдыхающим с предложением сфотографироваться:

«Хотелось бы, конечно, думать, что раз на набережной ангелы, значит, Геленджик — рай. Но здесь ситуация другая. Надоедливые «кони», «зебры» и другая плюшевая живность, которая на набережной пристает с предложением сфотографироваться, уже просто достала и людей, и администрацию».

Чтобы подобного не происходило, в мэрии пообещали устроить рейды совместно с полицией. Власти рассчитывают, что это поможет избавить набережную от «зоопарка».

Как писали Юга.ру, летом 2021 года в Сочи аниматоров в костюмах коней арестовали на пять суток. Молодые люди предлагали отдыхающим на набережной сфотографироваться с ними за деньги, а в случае отказа ругались и размахивали руками.

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