Мэрию Геленджика «достала» «плюшевая живность». Там собираются проводить рейды против аниматоров в костюмах животных

Мэрия и полиция Геленджика будут следить, чтобы на набережной не было аниматоров, вымогающих деньги за фото

В телеграм-канале мэрии Геленджика написали, что на набережной города аниматоры в различных костюмах снова пристают к отдыхающим с предложением сфотографироваться:

«Хотелось бы, конечно, думать, что раз на набережной ангелы, значит, Геленджик — рай. Но здесь ситуация другая. Надоедливые «кони», «зебры» и другая плюшевая живность, которая на набережной пристает с предложением сфотографироваться, уже просто достала и людей, и администрацию».

Чтобы подобного не происходило, в мэрии пообещали устроить рейды совместно с полицией. Власти рассчитывают, что это поможет избавить набережную от «зоопарка».

Как писали Юга.ру, летом 2021 года в Сочи аниматоров в костюмах коней арестовали на пять суток. Молодые люди предлагали отдыхающим на набережной сфотографироваться с ними за деньги, а в случае отказа ругались и размахивали руками.