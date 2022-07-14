В Анапе начали травить комаров с дронов

В городских телеграм-каналах жители Анапы выкладывают видео, где видно полчища комаров. Жители жалуются, что насекомых стало намного больше за последнюю неделю.

В администрации Анапы корреспонденту Юга.ру рассказали, что комаров травят в парках и в окрестностях города в течение всего сезона. Сейчас очередной этап протравки. По муниципальному контракту работу ведут специалисты ООО «Гигиена плюс». Обрабатывают спецсоставом зону плавней за городом и территории Кизилташского лимана, Витязевского лимана, водоемы на Пионерском проспекте, плавневую зону реки Анапки. Состав распыляют вручную у водоемов, сверху с дронов и даже с автомобилей. Следующий этап обработки планируют провести через 10 дней.

В сентябре 2021 года в Анапе тоже было нашествие комаров. Из-за летних наводнений их популяция резко выросла. Комары исчезли с первыми холодами. В этом году травить насекомых в Анапе начали ещё в апреле. Кроме того, курорт сейчас атаковали и божьи коровки, недавно Юга.ру писали об этом.

Еще одно нашествие насекомых наблюдают жители другого района края. На поля Приморско-Ахтарского района снова прилетела саранча. Это происходит в Краснодарском крае каждый год.