Все, включая Варламова, пишут о «нашествии саранчи» в Краснодарском крае. Это происходит каждый год

Краснодарский край

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  • © Фото bedneyimages с сайта ru.freepik.com
    © Фото bedneyimages с сайта ru.freepik.com

На поля Приморско-Ахтарского района в Краснодарском крае снова прилетела саранча. Много саранчи

На видео местных жителей можно заметить многотысячные стаи саранчи, которые заполонили улицы, земельные участки и поля. Об этом даже написал известный блогер Илья Варламов. Однако это ежегодное явление, в 2021 году Юга.ру уже писали об этом. 

В пресс-службе муниципалитета рассказали, что заранее приступили к химической обработке обочин дорог и окраин сельхозполей, чтобы не допустить распространения вредоносных насекомых. Однако это не помогло. Тогда специалисты обработали земельные участки еще раз. Но саранча обосновалась в плавневой зоне, так как насекомые любят питаться камышом, а использовать там химикаты категорически запрещено.

Сейчас уничтожить вредителя полностью невозможно. Площадь заражения составляет 2,5 тыс. га, на 1,5 тыс. га саранча уже истреблена. По данным пресс-службы Приморско-Ахтарского района, существенный ущерб сельхозкультурам не нанесен.

Напомним, саранча не является хищником и не представляет угрозы для человека, но может быстро уничтожить посевы, атакуя сады, огороды, поля.

В случае нашествия саранчи необходимо оповестить об этом специалистов Россельхознадзора по номеру: +7 (861) 224-72-31 или +7 (918) 348-64-31.

Как писали Юга.ру, на пляже в Витязево и в самой Анапе туристы жалуются на большое количество божьих коровок. Год назад на курорте такое уже было, регулярные нашествия этих насекомых объяснили большим количеством тли — божья коровка питается ею.

Насекомые Приморско-Ахтарский район

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Все, включая Варламова, пишут о «нашествии саранчи» в Краснодарском крае. Это происходит каждый год

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